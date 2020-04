von Stefanie Lorenz

Auch unter dem Mundschutz ist das strahlende Lächeln von Katrin Klaiber sichtbar. „Die Pfullendorfer sind uns treu geblieben“, zieht sie erfreut Bilanz am zweiten Tag der Wiedereröffnung des Ladengeschäfts Klaiber in der Innenstadt. Keinen Ansturm habe es am Montag auf die Ladentüren gegeben, damit hatte die erfahrene Geschäftsfrau auch gar nicht gerechnet, wie sie sagt.

Aber mehr Kunden als erwartet standen vor der Verkaufstheke – mit dem notwendigen Abstand – und nutzten die Möglichkeit, sich mit Schreibwaren, Bürobedarf, Grußkarten und Zeitschriften einzudecken.

Verkäuferin Sabine Mazza und Kundin Ulrike Klinkenberg (rechts) schützen sich bei der Beratung bei Marco Moden beide mit Mundschutz. | Bild: Stefanie Lorenz

„Wir haben einige Rückmeldungen erhalten, dass Kunden bewusst in der Zeit der Schließung nicht im Internet eingekauft, sondern abgewartet haben, bis unser Geschäft wieder geöffnet hat“, freut sich Klaiber. Und so stehen etwa die Schulranzen für die zukünftigen ABC-Schützen bereit – locker angeordnet in der Ausstellung auf der Ladenfläche, die das Team aus Sicherheitsgründen ordentlich abgespeckt hat. Damit die Kunden den nötigen Abstand halten können, wurden die Regale weiter auseinandergestellt auf der insgesamt rund 120 Quadratmeter großen Fläche.

Verkaufsteam mit Mundschutz

Das Verkaufsteam ist komplett mit Mundschutz ausgerüstet. „Da wir persönlich Kontakt zu den Kunden haben, ist Sicherheit enorm wichtig“, betont die Leiterin die Ladengeschäfts. An der Tür hängen die Sicherheitsbestimmung deutlich sichtbar aus, im Geschäft machen die Mitarbeiter auch noch einmal selbst auf die Einhaltung aufmerksam, falls dies nötig sei, schildert Klaiber.

Sicherheit hoch drei: Mit Mundschutz ausgerüstet, sind Katrin Klaiber, Auszubildende Jennifer Hügle und Tanja Strohmaier (von links) für die Kunden im Ladengeschäft Klaiber da. | Bild: privat

Bisher habe sie die Kunden jedoch als sehr diszipliniert erlebt. „Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, damit es keinen Fall zu einem zweiten Shutdown kommt“, sagt die Geschäftsfrau. Dem stimmt auch Kundin Sandra Mayer zu. Als Apothekerin weiß sie sehr genau, wie wichtig die Schutzmaßnahmen sind. „Die Gesundheit hat Vorrang“, sagt sie dem SÜDKURIER. Dennoch sei auch die Wirtschaft ein wichtiger Motor des Landes. Deshalb begrüße sie die teilweise Wiedereröffnung der Geschäfte unter Beachtung der Hygienevorschriften.

Wieder etwas Nähe zu den Menschen

Mit Mundschutz ausgerüstet, kauft Kundin Ulrike Klinkenberg bei Marco Moden ein. Dass eine sinnvolle Verkaufsberatung auch mit Maske kein Problem ist, demonstriert sie mit Verkäuferin Sabine Mazza. Einen richtigen kleinen Hygiene-Stand hat das Team im Laden vor der Kasse aufgebaut – mit Mundschutzmasken, Handschuhen, Desinfektionsmittel und Tüchern, an denen sich die Kunden bedienen können. „Im Laden arbeitet derzeit immer nur eine Verkäuferin“, schildert Sabine Mazza weitere Maßnahmen gegen die Ansteckungsgefahr. Sie findet es wichtig und richtig, dass nicht nur die Verkäufer, sondern auch die Kunden Masken tragen – getreu dem Motto „Ich schütze dich und du schützt mich“, wie sie sagt. Ulrike Klinkenberg nimmt die Schutzmaßnahmen gerne in Kauf. „Ich freue mich, dass man wieder etwas Nähe zu den Menschen haben kann“, sagt sie.

Freut sich über die Wiedereröffnung seines Modegeschäftes: Hans-Peter Langer. | Bild: Stefanie Lorenz

Mit freudigem „Hallo“ werden die Kunden im Modehaus Langer nach der mehrwöchigen Schließung begrüßt – etliche von ihnen sind Stammkunden. „Viele freuen sich, endlich mal wieder etwas anderes einkaufen zu können als Lebensmittel„, berichtet Geschäftsführer Hans-Peter Langer. Die Isolation sei für viele nicht einfach gewesen. Und auch für die Mitarbeiter im Modegeschäft Langer und dem „Downtown“ entspanne sich die Lage. „Unsere 14 Mitarbeiter mussten alle in Kurzarbeit – bis auf eine Aushilfe“, erläutert der Geschäftsführer. Bei Langer Mode wird die Sicherheit groß geschrieben, das Verkaufsteam trägt Mundschutz, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel und Spuckschutz sorgen für weitere Vorsorge gegen eine mögliche Ansteckung. „Unsere Handläufe, Kleiderstände und Türgriffe werden gereinigt und desinfiziert“, schildert Hans-Peter Langer. Seiner Einschätzung nach seien zu Beginn der Woche rund 40 Prozent der Kunden mit Mundschutzmasken zum Kleider-Shopping in das Modehaus gekommen.

Bislang kein Ansturm der Kunden

Eine Zugangskontrolle an den Türen sei bislang nicht notwendig, da es keinen Ansturm gebe. Trotzdem zeigt sich Hans-Peter Langer sehr zufrieden mit dem Kundenbesuch in den ersten Tagen nach dem Shutdown. „Es war besser als erwartet. Wir sind dankbar für unsere treue Kundschaft“, meint der Geschäftsmann.

Die Schließung war für das Modehaus zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, war doch die Frühjahrsware bereits eingekauft und hätte wegen der warmen Temperaturen sicher guten Absatz gefunden. Die Schließung gerade in den ersten Wochen des Aprils habe eine deutliche Umsatzeinbuße gebracht. „Wir hoffen jetzt auf einen guten Monat Mai“, meint Langer mit Blick auf die vollen Ständer mit duftiger Frühjahrs- und Sommermode optimistisch.

Zusammenhalt ist gewachsen

Einmütig können Hans-Peter Langer und Katrin Klaiber der Krise etwas Gutes abgewinnen. „Der Zusammenhalt unter den Einzelhändlern in Pfullendorf ist gewachsen“, sagt Klaiber. Man kommuniziere mehr. Diesen Effekt erlebt Hans-Peter Langer auch über die Grenzen der Stadt hinaus, mit Kollegen aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. „In der gesamten Branche findet mehr Austausch statt“, freut er sich.