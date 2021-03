Pfullendorf vor 2 Stunden

Kleinbrand in der Hauptstraße: Ölreste fangen Feuer

Ein 33-jähriger Mann wollte am Mittwochabend in seinem Keller in Pfullendorf einen Heizöltank zerschneiden. Die darin befindlichen Ölreste fingen Feuer, so dass der Mann sich an der Hand verletzte. Zwei Bewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.