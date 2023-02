In den vergangenen fast zwei Jahren wurde durch die Stadtwerke der erste Abschnitt des innerstädtischen Nahwärmenetzes realisiert. Hierfür wurde eine neue Heizzentrale an der Museumsgasse errichtet und in den Straßenzügen Kirchplatz, Pfarrhofgasse und Museumsgasse Wärmeleitungen verlegt. Zugleich wurden Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Telekomunikation erneuert beziehungsweise ergänzt. Die Straßenflächen wurden dabei nur provisorisch wiederhergestellt.

Parkflächen erhalten hochwertige Natursteinpflasterung

Wie bereits im Vorfeld dieser Arbeiten durch alle Beteiligten abgestimmt, wird die Stadt nun die Sanierung und Neugestaltung der in Anspruch genommenen Verkehrsflächen beginnen, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Als erster Bauabschnitt erfolgen ab Ende Februar die Straßenbauarbeiten im Bereich Kirchplatz, ausgeführt durch die Firma Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG.

Pfullendorf Neue Beläge für Straßen und Gehwege in der Pfullendorfer Altstadt Das könnte Sie auch interessieren

Als zentraler Mittelpunkt der Innenstadt werden die Straßen- und Parkflächen des Kirchplatzes mit einer hochwertigen Natursteinpflasteroberfläche versehen. Zudem werden Ladesäulen errichtet, Fahrradabstellplätze gestaltet und die Straßenbeleuchtung in LED-Technik umgerüstet.

Sperrung dauert bis August

„Hierfür ist es erforderlich, den kompletten Kirchplatz voraussichtlich ab dem kommenden Montag, 27. Februar, bis etwa Anfang August für den gesamten Verkehr zu sperren“, informiert die Stadtverwaltung. Die Parkplätze im Bereich des kompletten Kirchplatzes stehen während der Baumaßnahme nicht zur Verfügung. Ebenso wird ein Teilbereich des Parkplatzes am Notariat Pfleghofgraben zur Nutzung als Lagerfläche für die Baufirma gesperrt sein. Der fußläufige Zugang zu den angrenzenden Gebäuden und Geschäften sowie zur Kirche ist gewährleistet, ebenso der barrierefreie Zugang zum Rathausgebäude über den Aufzug von der Unteren Hauptstraße.

Weitere Parkflächen werden gesperrt

Ab voraussichtlich Mitte März wird parallel zu den Arbeiten am Kirchplatz auch der Parkplatz über der neuen Heizzentrale an der Museumsgasse hergestellt, so dass dieser ab dem Sommer nutzbar sein wird. Dieser Bereich ist derzeit schon gesperrt. Mit der Neugestaltung des Kirchplatzes wird auch der Parkplatz beim Notariat sowie die Straße Pfleghofgraben bis einschließlich der Kreuzung Pfarrhofgasse/Andreas-Rogg-Gasse erneuert. Diese Arbeiten werden nach Angaben der Verwaltung aber voraussichtlich erst Anfang Sommer 2023 beginnen.