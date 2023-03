Vor einem halben Jahrhundert wurde der Kindergarten St. Johann in Denkingen unter städtischer Trägerschaft eröffnet und heute werden dort 40 Kinder in zwei altersgemischten Gruppen von fünf Erzieherinnen und einem Auszubildenden betreut. Nachdem die Einrichtung im Sommer 2022 von den Pädagogen sowie einigen freiwilligen Eltern liebevoll renoviert wurde, nutzt der Kindergarten das Jubiläum am 15. April für einen Tag der offenen Tür.

Zwei Gruppen mit jeweils 22 Plätzen

Der zweigruppige Kindergarten hat jeweils 22 Plätze je Gruppe. In der Gänseblümchengruppe werden derzeit 18 Kinder von zwei bis vier Jahren betreut, während in der Pusteblumengruppe 21 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt Spaß am Spielen und Lernen haben, berichtet Annika Restle.

Das Leitungsduo Martina Schmid (rechts) und Annika Restle. | Bild: Kindergarten Denkingen

Sie ist seit 1. Mai 2022 die Stellvertreterin von Leiterin Martina Schmid. Von Mai bis September 2022 wurde in Einrichtung renoviert. Die Stadt lieferte die benötigten Mittel und Hilfe durch den Bauhof, während die pädagogischen Fachkräfte Eigenleistung einbrachten und auch viele Eltern und Großeltern mit anpackten. Neue Farbe für die Wände, neue Türen, neue Lampen und eine neue Garderobe, welche von der Schreinerei Stecher gebaut wurde, machen den Kindergarten heute einladender für Kinder und Eltern.

Pädagogischer Situationsansatz

Viele Ansätze listet Annika Restle auf, wenn sie die Besonderheiten des Kindergartens anspricht. „Die Pädagogik orientiert sich am Situationsansatz und orientiert sich damit an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder“, erklärt die 22-Jährige. Das junge und dynamische Team arbeite familienergänzend und in unterschiedlichen Abständen gebe es regelmäßige Angebote wie Naturtag, Turnen und die musikalische Frühförderung.

Die Einrichtung ist absolut kindgerecht. | Bild: Annika Restle

„Wir machen verschiedene Spielangebote von Rollenspielbereich über Bewegungs-, Konstruktions- und Kreativbereich bis hin zum Experimentierbereich in den Gruppenzimmern“, ergänzt Restle, dass für die älteren Kinder nach dem Werkzeugführerschein auch eine große Werkbank im Flur zur Verfügung stehe und alle Kinder und Erzieher freuen sich über den großen Garten mit seinem altem Baumbestand.

Kinder erzählen, warum sie gerne in den Kindergarten kommen

Sie fühlen sich im Kindergarten Denkingen richtig wohl: Marla Reichle, Pippa Daue, Lukas Winziger und Lasse Lohr-Hofmann (hinten, von links) und Emilia Yardim, Thilo Restle und Remo Auer (vorne, von links). | Bild: Annika Restle

Die junge Frau hat einige ihrer Zöglinge gefragt, warum sie jeden Tag in den Kindergarten kommen. Die Antwort der vierjährigen Emilia: „Ich freue mich jeden Tag auf den Kindergarten, weil ich hier mit meinen Freunden spielen kann und wir viel basteln und malen. Der Naturtag macht mir besonders Freude, da wir dann draußen Picknicken und im Wald oder im Ort unterwegs sind.“ Und der gleichaltrige Lukas: „Hier im Kindergarten haben wir besonders viele Legosteine, mit denen ich riesengroße Türme bauen kann.“ Pippa ist fünf Jahre alt: „Ich spiele hier gerne im Garten, weil die Vogelnestschaukel so toll ist.“ Kurz und knapp fällt die Antwort ihrer Alterskollegin Marla aus: „Mir gefällt, dass hier alle so fröhlich sind.“

Pfullendorf Bis 2030 fehlen Räume und Personal für sechs Gruppen Das könnte Sie auch interessieren

Besondere Erinnerungen an die eigene Kindheit

„Ich finde unsere Puppenecke besonders cool, weil wir hier König und Königin spielen können“, antwortet der fünfjährige Lasse auf die Frage und der gleichaltrige Remo: „Hier hab ich besonders Spaß und genieße die Zeit mit meinen Freunden.“ Auch der dreijährige Thilo hat eine klare Meinung: „Ich gehe gerne in den Kindergarten, weil es dort schön ist und ich dort mit meinen Freunden spielen kann.“ Schon sein Vater Tobias Restle besuchte die Einrichtung und als der seinen Sohn anmeldete, schwappten viele Erinnerungen an seine Kindheit hoch, erzählt Annika Restle.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 15. April, findet von 14 bis 17 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ im Kindergarten statt. Dabei können die Bürger die Einrichtung und das pädagogische Personal näher kennenzulernen. Für Kinder gibt es Spielestationen, Kinderschminken und musikalische Angebote, und für die Erwachsenen Kaffee und Kuchen. Üblicherweise hat der Kindergarten von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet.