Kinderbetreuung hat in Pfullendorf eine lange Tradition

Schon im Jahr 1892 gab es in Pfullendorf den Kindergarten am Obertor. Ab 1968 wurden Mädchen und Jungen auch im Betriebskindergarten von Heinz Haug betreut. 1974 nahm das evangelische Kindertagheim am Jakobsweg seinen Betrieb auf.