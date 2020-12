Im Februar haben die Vorschüler im Familienzentrum Sonnenschein das Land Ghana in einem Projekt behandelt. Es wurde geschaut, wo sich das Land auf dem afrikanischen Kontinent befindet, welche Tiere es dort gibt. Kinder und Erzieherinnen haben sich über die Esskultur unterhalten, über Armut und Reichtum gesprochen, einen afrikanischen Tanz gelernt und die Kultur angeschaut. Fleißig haben sich auch die Familien des Familienzentrum Sonnenschein beteiligt und Bleistifte, Zahnpasta und Zahnbürsten gespendet, informiert die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Diese Spenden wurden Jenny Saum, Erzieherin am Familienzentrum Sonnenschein, in Ghana persönlich an die Universal Wonderful Street Academy übergeben, eine Schule für Straßenkinder. Das Hilfsprojekt kam bei Familien und Kindern des Familienzentrums sehr gut an, weshalb man das Vorhaben weiter unterstützen wird.

Sparschwein ist aufgestellt

„Nun ist es nicht mehr weit zu Weihnachten, und wir möchten den Kindern in Ghana eine kleine Weihnachtsfreude bereiten“, informiert das Erzieherinnenteam über geplante Aktivitäten. So wird ein Sparschwein aufgestellt, und dieses Spendengeld wird dann an die Organisation der Schule für Straßenkinder überwiesen, um Lehrergehälter, Schuluniformen, Schulbücher, Wasser und Lebensmittel zu bezahlen. Dazu können Familien im Familienzentrum Sonnenschein auch Bleistifte spenden, das dann als kleines Weihnachtspaket nach Ghana geschickt werden. Und in diese Pakete werden auch selbst gemalte Bilder von den Kindergartenkindern aus Pfullendorf beigelegt.

Straßenkinderprojekt von Künstler gegründet

Das Projekt „Universal Wonderful Street Academy“ kümmert sich um Kinder, die auf der Straße leben und befindet sich in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Im Jahr 2012 gründete Louis Yeboah Womder Doe, ein Künstler aus Ghana, das Projekt mit dem Ziel, Kinder von der Straße ins Klassenzimmer zu bringen. Dort erhalten sie neben Bildung auch eine kostenlose Mahlzeit. Die von einer deutschen Organisation unterstützte Schule wird von Kindern zwischen drei und 16 Jahren besucht und werden auf weiterführende Schulen vorbereitet. „Die deutsche Organisation arbeitet daran, eine weitere Schule für Straßenkinder in Ghana zu bauen“, informiert das Familienzentrum Sonnenschein.