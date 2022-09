von Julia Lutz

Es ist Herbst – und damit Zeit für den Oktoberfest-Reigen. In Pfullendorf werden endlich wieder Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank hervorgeholt, denn die Stadtmusik Pfullendorf lädt nach der pandemiebedingten Pause am Wochenende 8. und 9. Oktober wieder zu ihrem traditionellen Oktoberfest. Wer in Oktoberfest-Laune ist, muss nicht auf die Wiesn nach München fahren, sondern findet ein Festzelt im Seepark vor, das natürlich getreu dem Motto dekoriert ist. Dieses Jahr gibt es aber eine Änderung: Es wird am Samstagabend nur eine Abendkasse geben. Die Platzreservierungen über den Vorverkauf gibt es dieses Jahr nicht. Das heißt, wer dabei sein möchte, wenn im Zelt zu Blasmusik geschunkelt und getanzt wird, muss früh da sein. Der Einlass ist ab 17.17 Uhr möglich, informiert die Stadtmusik in einer Mitteilung. Bekanntlich ist das Fest äußerst beliebt, die Plätze dürften also schnell gefüllt sein. Der Eintritt beträgt neun Euro.

Unter-16-Jährige bleiben draußen

Das Warm-Up am Samstagabend, 8. Oktober, beginnt um 18 Uhr mit der Musikkapelle Eriskirch. Ab 20 Uhr beginnt dann die große Oktoberfestparty mit der Blaskapelle PolkaCabana. Der Veranstalter weist daraufhin, dass es keinen Einlass unter 16 Jahren gibt. Die 16- und 17-jährigen Partygäste müssen einen ausgefüllten Partypass mitbringen.

Der Sonntag ist wieder Familientag

Das traditionelle Weißwurstfrühstück beginnt um 11 Uhr. Daran schließt sich der Mittagstisch mit typisch bayrischen Spezialitäten wie Hax‘n an. Der Musikverein aus Weildorf sorgt für gute Stimmung im Festzelt. Nachmittags sorgt die Stadtkapelle aus Gammertingen für Oktoberfest-Stimmung im Zelt. Damit auch die kleinen Gäste auf dem Oktoberfest ihren Spaß haben, hält die Stadtmusik Pfullendorf eine dementsprechend große Kinderecke mit Bastelmöglichkeiten und Spielsachen parat. Am Sonntagmittag gibt es eine Kuchenauswahl. Der Eintritt am Sonntag ist wie gewohnt frei.