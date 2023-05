Ein Mann, eine Mütze, ein Koffer und ein Stück Kreide. Schlicht, aber einzigartig verzaubert Tobias Wegner alias Leo mit seiner Show und das scheinbar jenseits der Schwerkraft. In einer Presseankündigung heißt es, dass Leo dabei an der Wand schwebe, aberwitzige Pirouetten drehe und seinen Hut in die Luft werfe, der auf ihn zurück plumpse, „als wäre sein Körper das Gravitationszentrum des Universums“.

Dahinter steckt eine Videoprojektion, mit deren Hilfe diese physikalischen Quantensprünge gelingen. Die Zuschauer sehen durch die Liveprojektion stets zwei Bühnenräume gleichzeitig. Dabei sei die Spiegelung jeweils um 90 Grad gedreht und so die natürliche Wahrnehmung völlig ausgehebelt. Beispielsweise läuft Leo in der Waagerechten oder erweckt er durch seine Beinbewegungen nur diesen Eindruck und klammert sich in Wirklichkeit nur an der Wand fest?

Um diese Illusionen zu erzeugen, bedarf es einer enormen Muskelbeherrschung des Künstlers, oder wie es in der Ankündigung heißt : „Das wortlose Spiel mit den Gesetzen der Schwerkraft ist Körpertheater auf hohem Niveau, das kein Schauspieler ohne artistische Ausbildung und langjähriges Training auf die Bühne zaubern könnte.“ Über diese Ausbildung verfügt Leo und hat mit seiner Show in mehr als 30 Ländern und über 1000 Veranstaltungen immer wieder überzeugen können. Der Preisträger etlicher internationaler Preise gastierte zuletzt am Broadway, bevor er jetzt zu einer Deutschlandtournee aufgebrochen ist. Im Rahmen dieser Tournee wird Leo am 31. Mai um 20 Uhr in der Stadthalle auftreten (Einlass um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl und Karten zu 18 Euro, ermäßigt 16 Euro).

Verlosung: 3x2 Karten können die Leser des SÜDKURIER für diesen Abend ergattern. Die ersten drei, die am morgigen Freitag, 26. Mai, ab 10 Uhr unter Tel. 07552/92296242 anrufen, sind die Gewinner. Ihre Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Für alle anderen gibt es Karten bei der Touristinformation in Pfullendorf, Tel.: 07553/251131 oder im Internet unter pfullendorf.de