Kaputte Kanäle, Risse und Brüche – unter der Straßendecke von der Oberen Dorfstraße über die Neubrunner Straße bis zum Fischergärtle sieht es in Ruschweiler nicht gut aus. Dies wurde im Rahmen der Eigenkontrollverordnung festgestellt.

In einem ersten Abschnitt wurde 2019/2020 bereits das Fischergärtle saniert, nun ist die Neubrunner Straße an der Reihe. Eine Ausschreibung ist für den kommenden Winter geplant, die Umsetzung soll in 2024 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme wird mit Kosten in Höhe von 720.000 Euro gerechnet. Weil die Ortsdurchfahrt zeitweise gesperrt sein wird, muss eine überörtliche Umleitung eingerichtet werden.

Es drohen Rohrbrüche

Andreas Strauß vom Ingenieurbüro Kovacic führte dem Gemeinderat die Dringlichkeit der Sanierung vor Augen. „Im schlimmsten Fall drohen Rohrbrüche durch einstürzende Kanäle“, betonte er. Im Zuge der Sanierung sollen Kanäle aus Privatgrundstücken in die Straße verlagert und Breitbandleitungen mitverlegt werden.

Die Breite der Straßen und Gehwegbreite bleibe erhalten, so Strauß. Überlegungen, den Kreisel vor der kleinen Kapelle nicht wieder aufzubauen, wurden verworfen. Der Kreisverkehr sei für das Wenden der Busse notwendig. Man könne überlegen, den Kreisel anders als bisher zu gestalten.

Bürgermeister Michael Reichle wies darauf hin, dass die Bordsteine an den Bushaltestellen barrierefrei gebaut werden müssten. „Pfullendorf-Wilhelmsdorf soll eine Regiobuslinie bekommen, das ist ein Riesengewinn in punkto Öffentlicher Personen-Nahverkehr. Doch an normalen Haltestellen funktionieren Busse mit Neigetechnik nicht“, sagte Michael Reichle.

An der Neubrunner liegt das Reichle-Areal. Der Bürgermeister erklärte, er sei im Gespräch mit der Illmenseebau GmbH. Deren Planungen bezüglich Aus- und Einfahrten, Tiefgaragen und ähnliches tangiere die Baumaßnahme beispielsweise mit Blick auf Rad- und Fußweg.