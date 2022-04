Der junge Mann wurde nach Angaben der Polizei zunächst in einer Bar in der Hauptstraße von einer unbekannten Frau angesprochen. Als das Opfer gegen 3 Uhr die Kneipe verlassen hatte, folgten die Frau und ihre zwei männlichen Begleiter dem 20-Jährigen und griffen ihn im Stadtgarten an. Die Täter gingen mit Fäusten und Tritten auf das Opfer los und entwendeten dann das Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes. Nach der Tat flüchtete das Trio und ließ den 20-Jährigen verletzt zurück. Der Verletzte konnte ein Fahrzeug anhalten und wurde von zwei bislang unbekannten Passanten in ein Krankenhaus und im Anschluss zu seiner Unterkunft gebracht. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich unter Tel. 0 75 71/10 40 melden können. Insbesondere die beiden männlichen Helfer, die das Opfer mit einem schwarzen Kleinwagen ins Krankenhaus gefahren haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.