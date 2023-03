Wegen eines jungen Mannes in einer medizinischen Notlage und mit starken Stimmungsschwankungen wurden der Rettungsdienst und die Polizei in die Pfarrhofgasse gerufen, informiert die Polizei. Nachdem der Mann beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst ansprechbar war und sich augenscheinlich beruhigt hatte, wurde dieser im Verlauf des Einsatzes zunehmend aggressiver und geriet in einen psychischen Ausnahmezustand. Als er aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht werden sollte, beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Auf einer Trage liegend riss er sich aus einem Handgriff und trat mit seinem Schuh gegen den Kopf einer Beamtin, wodurch diese leicht verletzt wurde, ihren Dienst aber fortsetzen konnte. Unter Begleitung der Polizei wurde schließlich der Krankentransport in eine Fachklinik durchgeführt.