Schaden im dreistelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Montagmorgen an der Realschule am Eichberg angerichtet, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte hatte Blöcke zur Befestigung des Blitzableiters vom Vordach des Schulgebäudes entfernt und diese vom Dach heruntergeworfen. Auch die Blechverkleidung des Vordaches wurde durch den Täter beschädigt, in dem diese teilweise weggerissen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich beim Tatverdächtigen um einen rund 175 Zentimeter großen Mann im Alter von etwa 16 Jahren handeln. Er soll von schlanker Statur sein und kurze blonde Haare haben sowie mit einem dunkelgrauen Shirt der Marke Nike bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter Telefon 07 55 2/2 01 60 entgegen.