Johann Blocherer aus Aach-Linz ist Waldbesitzer. Er und seine Brüder Bernhard und Karl-Anton haben von ihrem Vater Karl-Josef ein rund sieben Hektar großes Waldstück zu gleichen Teilen geerbt. Das Flurstück liegt rechterhand an der L195 auf der Strecke von Aach-Linz auf der Höhe von Mühlhausen. Durch das Waldstück von Johann Blocherer fließt die noch junge Aach. Der Baumbestand besteht hauptsächlich aus Fichten aber auch aus anderen Nadelhölzern wie Douglasien, Kiefern, Weißtannen und Lärchen. Und auch einige Laubhölzer, wie Eichen, Erlen, Eschen, Ahorn, Kirsche und Buche haben sich unter den Bestand gemischt.

Johann Blocherer zeigt die verschiedenen Probleme auf, mit denen die heutigen Waldbesitzer zu kämpfen haben. | Bild: Robert Reschke

Für seinen Schreinerei- und Zimmererbetrieb kann er gelegentlich auch gute Einzelstücke von Eiche oder Kirsche gebrauchen. Den großen Teil aber, hauptsächlich Fichtenholz findet als Bau- oder Feuerholz Verwendung. Als Feuerholz wird hauptsächlich „Käferholz“ eingesetzt und mit einem kleinen Teil davon beheizt er sein Wohnhaus und die anschließende Werkstatt.

Mehr als genug Käferholz

Auch im geschlagenen Holz leben die Larven (weiß) und Käfer des Borkenkäfers weiter, wenn die gefällten Bäume nicht entrindet werden. | Bild: Robert Reschke

„Käferholz haben wir mehr als genug“, meinte er. Zudem nimmt die Menge des vom Borkenkäfer geschädigten Holzes immer größere Dimensionen an. Dies liege vor allen Dingen an der falschen Herangehensweise an das Problem. „Ist ein Baum erst mal befallen muss er unverzüglich gefällt und entrindet werden“, machte er deutlich. „Leider halten sich nicht gerade alle an diese Regeln“, meinte er schon ein bisschen vorwurfsvoll. Dabei gibt es dazu eigens gesetzliche Vorschriften, dass man Käferholz schnellstmöglich aufarbeiten sollte. Dabei ärgert er sich auch sehr darüber, wenn geschädigtes Holz einfach geschlagen und dann an den Waldwegen unentrindet gelagert wird. „Die Käfer und Larven leben problemlos weiter und fliegen dann irgendwann wieder aus.“ Bis zu einer Entfernung von rund 100 Metern können dann wieder neue Bäume befallen werden.

Sein Groll richtet sich hier weniger gegen die kleineren, privaten Waldbesitzer, die meistens vernünftig mit dem Borkenkäferproblem umgehen. Bei den institutionellen großen Waldeigentümern sähe dies viel schlechter aus. „Da geht es einfach um den Profit.“ Wenn ein institutioneller Waldeigentümer extra Personal beschäftigen oder Entrindungsmaschinen anschaffen muss, um die Bäume zu entrinden, ist die Holzwirtschaft für sie nicht mehr so rentabel. Er selbst geht regelmäßig durch sein Waldstück und betrachtet mit dem Fernglas die Stämme direkt unter der Krone. Hier kann er einen Käferbefall sehr schnell erkennen und entsprechend handeln.

Pilzbefall ein Ärgernis

Fichte die vom Fichtenpilz befallen wurde. Dieser ist an der weißen Färbung unter der Rinde zu erkennen. | Bild: Robert Reschke

Neben den Borkenkäfern ist aber auch der Pilzbefall ein weiteres Ärgernis. Vor allem Eschen werden von einem eingeschleppten Pilz befallen. Zum einen befällt der Pilz die jungen Triebe. Zum anderen greift der Pilz auch die Wurzeln der Eschen an. Betroffen seien hier eher die jüngeren Bäume. „Alte und starke Bäume können sich meist gegen den Pilz wehren.“ Deshalb will Johann Blocherer auch ungern seine starken Eschen fällen, um auf diese Weise vielleicht etwas gegen den Pilzbefall tun zu können. Neben den Eschen werden aber auch die Fichten vom Fichtenpilz befallen. Dieser ist an der weißen Färbung unter der Rinde zu erkennen.

Bei dieser Esche ist das Wurzelwerk von einem Pilz befallen. | Bild: Robert Reschke

Keine Entschädigung für Schäden durch Biber

Auch die Biber sind für die Waldbesitzer ein ungern gesehener Gast. Johann Blocherer zeigte unserem SÜDKURIER-Mitarbeiter eine Vielzahl von Bäumen mit angefressenem Wurzelwerk entlang der Aach. Da er gegen die Biber ja nichts unternehmen darf, versucht er mit einem Anstrich des unteren Bereichs der Bäume, den Biber fernzuhalten. „Es gibt eine Fülle von Vorschriften um den Biber zu schützen, aber eine finanzielle Entschädigung für die Waldbesitzer gibt es nicht“, machte er seinem Ärger Luft.

Viele Bäume weisen Fraßspuren vom Biber auf. Ein Anstrich soll ihn abhalten. | Bild: Robert Reschke

Nach langen und ausgiebigen Regenfällen ist es für die Waldbesitzer schwierig mit schweren Geräten im Wald zu arbeiten. „Notfalls geht dann nur der Schubkarren als Hilfswerkzeug“, meinte Johann Blocherer. Sorge bereite ihm momentan eine Buche, deren Laub sich bereits jetzt herbstlich rot verfärbt hat. „Vielleicht eine Spätfolge vom letzten trockenen Sommer, der den Baum geschädigt haben könnte“, spekulierte er. Unbestritten haben die beiden ergangenen heißen Sommer die Verbreitung des Borkenkäfers stark beschleunigt. Sie konnten durch die warme Witterung statt einer, durchaus zwei oder drei Populationen ausbilden.

Eine Buche, die bereits jetzt ihre Blätter herbstlich rot verfärbt hat, bereitet Johann Blocherer Sorgen. | Bild: Robert Reschke

