Pfullendorfs Stadtpfarrer Marthino Dias Mertola erinnert in der Kolumne „Gedanken zu Fastenzeit und Ostern“ an die Ereignisse des Palmsonntags und den Krieg in der Ukraine.

Am Palmsonntag gedenken die Christen des Einzugs Jesu in Jerusalem. Auf einem Esel reitet er in die Stadt hinein. Sein Einzug erinnert an die verheißungsvollen Worte des Propheten Sacharja vor über 500 Jahren vor Christi Geburt: „Juble laut,