Große Freude bei den Abiturienten über Entlassfeier im Stadion und anschließenden Abiball in der Stadthalle. Jannik Weißhaupt hat das beste Abitur mit der Traumnote 1,0 gemacht.

Lange Abendkleider und edle Anzüge – so sah es am Mittwoch in der Geberit-Arena aus. Dort wurden die Abiturienten des Staufer-Gymnasiums verabschiedet. Sie haben trotz der schwierigen Corona-Lage gut abgeschnitten bei den Prüfungen.„Es