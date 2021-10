Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Illmensee ist genehmigt und ausgeglichen, teilte Kämmerer Michael Sonntag in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche mit. Für das Jahr 2021 war eine Kreditaufnahme von 787 800 Euro vorgesehen. Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Jahres hat das Landratsamt nur noch eine Aufnahme von 450 000 Euro genehmigt. Zudem legte die Behörde der Verwaltung nahe, sich umgehend Gedanken über das Investitionsprogramm zu machen und dieses nochmal zu prüfen. Denn mit der Umsetzung des Investitionsprogramms geht eine deutliche Neuverschuldung einher. Die Verschuldung der Gemeinde steigt bis 2023 von derzeit 920 000 Euro auf 2 930 000 Euro an. Ab dem Jahr 2024 rechnet Sonntag mit dem Abbau der Verschuldung der Gemeinde Illmensee.

Investitionen Zu den größten Ausgaben im Investitionsprogramm 2021 gehören die Neustrukturierung der Wasserversorgung mit einem Finanzbedarf von 380 000 Euro, die Erweiterung der Grundschule (100 000 Euro), der Ausbau der Breitbandversorgung (604 000 Euro), die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (95 000 Euro) sowie der Einbau einer Krippe im Kindergarten Storchennest (55 000 Euro) sowie der Bau eines Bodenretensionsfilterbeckens (47 000 Euro).

Im Wesentlichen muss die Gemeinde Geld für laufende Ausgaben und Pflichtaufgaben wie die Abwasserbeseitigung ausgeben. Bei den bereits getätigte Ausgaben verteuerte sich Sanierung der Aussegnungshalle um 10 000 Euro auf 24 000 Euro, denn über einen neuen Anstrich hinaus seien diverse andere Erneuerungsarbeiten an Dach, Fenstern und Glockenturm nötig gewesen.

Investitionen in 2022 verschoben

Die Erstellung des Sanierungskonzepts für die Drei-Seen-Halle wird aus Spargründen in das nächste Haushaltsjahr verschoben. Gleiches gilt für den Umbau des Fremdenverkehrsraums in der Drei-Seen-Halle, für den 40 000 Euro im Haushalt eingestellt sind. „Daher bin ich zuversichtlich, dass zusammen mit anderen Einsparungen die schwarze Null wieder erreicht werden kann“, sagte Kämmerer Michael Sonntag. Aufgrund der laufenden Investitionen wurden im Jahr 2021 bereits deutliche Summen ausgegeben. Aktuell sei die Kommune mit 300 000 Euro auf der Soll-Seite. Der Ausgleich erfolgt mit Teilabrufen von gewährten Zuschüssen und der eingeplanten Kreditaufnahme.

Das Sanierungskonzept für die Drei-Seen-Halle wird ins nächste Haushaltsjahr verschoben. | Bild: Johanson, Kirsten

80 000 Euro Gewerbesteuer fehlen

Laut Sonntags Hochrechnung wird die Kommune für den laufenden Betrieb rund 4 850 000 Euro ausgeben. „Das sind rund 146 000 Euro weniger als geplant. Auf der Einnahmenseite nehmen wir jedoch weniger ein als geplant, so dass mir 226 000 fehlen.“ Hierbei handelt es sich um fehlende Steuereinnahmen, davon 80 000 Euro an Gewerbesteuer. Ende diesen, Anfang nächsten Jahres will der Haushaltausschuss den Haushalt 2022 diskutieren.