Eine unerwartete Auszeichnung erhielten die Betreiber des Energieparks Hahnennenst für ihr wegweisendes bioökonomisches Projekt, bei dem aus der Energiepflanze „Durchwachsene Silphie“ Papier hergestellt wird. Als Partner dieses Projekts agiert die zur Lidl-Schwarz-Gruppe gehörende Firma OutNature GmbH, die in Hahnennest mehrere hunderttausend Euro in eine Produktionsanlage investierte.

Das in der modernen Anlage gewonnen Substrat wird später in der Papierfabrik zu Kartonage und Papier verarbeitet. | Bild: Volk, Siegfried

In der Anlage wird die geerntete Silphie-Silage gekocht und dabei die Faser abgetrennt, die für die Papierherstellung verwendet wird. Mit dem übrigen Filtrat wird eine Biogasanlage betrieben. Schlussendlich bleibt ein hochwertiger Dünger in Form von Gärrest übrig, der entweder getrocknet und vermarktet oder Ackerkulturen wieder als Nährstoff zur Verfügung gestellt wird.

Deutschlandweit wird auf 6000 Hektar Silphie angebaut

„Von der Pflanze bis zum Papier – Bioökonomie bis zum Ende gedacht“, lobte denn auch Agrarminister Peter Hauk bei der Preisvergabe des Innovationspreises Bioökonomie Baden-Württemberg 2020 das Modellprojekt. Derzeit wird die Silphie deutschlandweit auf etwa 6000 Hektar Fläche als Energiepflanze zur Gewinnung von Biogas angebaut. Die Pflanze muss nur einmalig in den Boden eingebracht werden, und bringt dann 20 bis 25 Jahre Erträge, benötigt wenig Pestizide oder Dünger und Bodenbearbeitung.

Ostrach Wunderpflanze „Durchwachsende Silphie“ liefert sogar Papier Das könnte Sie auch interessieren

Das Agrarministerium ergänzt in einer Pressemitteilung, dass die Zertifizierung der Biogasanlage Hahnennest nach den Vorgaben der EU bedeutet, dass das Biogas künftig auch für den Kraftstoffmarkt aufbereitet und in Form von hochwertigem Bio-Kraftstoff vermarktet werden kann.

Interesse am Silphie-Papier-Projekt ist sehr groß

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER wird deutlich, dass die Freude und Stolz bei den Hahnennester Landwirte über diese Anerkennung riesig war. Schier noch größer ist die Freude, dass sich Interesse an dem Silphie-Papier-Projekt stetig erhöht, vor allem Landwirte, die Biogasanlagen betreiben, informieren sich bei den EPH-Machern. Denn viele Biogasbauern haben Existenzangst, wenn das EEG-Gesetz nach 2022 ausläuft, das ihnen 20 Jahre eine feste Einspeisevergütung für ihr Biogas garantierte. Der Fachverband prognostiziert, dass binnen zehn Jahren etwa 80 Prozent aller Biogasanlagen aufgegeben und der Biogasmarkt im Prinzip zusammenbricht. Hier bietet das Silphie-Papier-Projekt eine mögliche Alternative. Für den Betrieb einer Anlage wie in Hahnennest werden etwa 800 Hektar Silphie-Anbaufläche benötigt, an schlechteren Standorten wären es etwa 1000 Hektar. Tatsächlich plant die Firma OutNature den Bau weiterer Anlagen in ganz Deutschland.

Erdarbeiten für Bau eines Kuhstalls für 1000 Tiere sind noch nicht beendet

Ein anderes Vorhaben der Hahnennester Landwirte ist durch das Papierprojekt hinten angestellt worden – der Bau eines Kuhstalles, in dem 1000 Tiere untergebracht werden sollen.

Ostrach 1000-Kühe-Stall: BUND reicht nach Ablehnung des Baustopps Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ein Das könnte Sie auch interessieren

Seit Bekanntwerden der Pläne sehen sich die potenziellen Bauherren heftiger Kritik besonders von Seiten der Tierschützer gegenüber. Allein, sämtliche behördlichen Genehmigungen sind erteilt und derzeit werden auf dem Gelände noch die Erdarbeiten erledigt. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann und soll dann im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden, so die Auskunft gegenüber dem SÜDKURIER.