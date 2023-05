„Lutz & Laune“, eine dreiköpfige Band vom Bodensee, spielt am Freitagabend, 5. Mai, um 20 Uhr im Café Moccafloor, Alte Postgasse 15, in Pfullendorf. Der Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Band gebeten. Wie immer geht am Ende des Konzerts ein Hut rum, mit dessen Inhalt am Ende die Band unterstützt wird, heißt es einer Pressemitteilung.

Die Band ordnet sich selber in der Richtung Indie/Ska/Alternative ein. Mit deutschen Texten, die mal lustig, mal fröhlich und mal ernst sein können, und mit einem musikalischen Klangteppich aus Gitarre, Mundharmonika, E-Bass und einem Acoustic-Drumset wollen sie ihre Zuhörer und Zuhörerinnen begeistern.

Leo Endres ist der älteste der Band und er klopft schon seit dem er ein Kleinkind ist auf allen möglichen und unmöglichen Dingen herum. Nur Laut sollte es sein. Mit seiner damaligen ersten Band „Drachenfeuer“ stand er das erste Mal in der dritten Klasse auf der Bühne. Sollte Leo mal die Lust vergehen auf sein Schlagzeug einzudreschen, findet man ihn als Stürmer auf dem Fußballplatz oder auf der Südtribüne des Stadions vom SC Freiburg.

Lutz Endres ist der Gründer der Band und hat bereits in der zweiten Klasse angefangen Gitarre zu spielen, nachdem er während eines Wutanfalls sein Waldhorn in die Tonne warf. Lutz ist ein Multitalent und ein Profi darin, bei kompletter Ahnungslosigkeit ein souveränes Auftreten an den Tag zu legen.

Maximilian Boos ist ziemlich groß – genaugenommen 1,92 Meter. Wie auch sein Körper, sind seine Hände und Finger etwas zu groß geraten, sodass es nur eine logische Konsequenz war, mit dem Bassspielen anzufangen. Maxi verlässt das Haus nicht, ohne mindestens eine Mundharmonika in der Tasche zu haben und schreckt auch vor Jamsessions in den unpassendsten Momenten zurück. „Lutz & Laune“ sind eine junge, unbekümmerte Band mit hemmungsloser Spielfreude.

Das Café Moccafloor ist im vergangenen Jahr vom Marktplatz in die Alte Postgasse gezogen, wo es jetzt deutlich mehr Platz gibt.