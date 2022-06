von Stefanie Lorenz

Endlich wieder feiern am Pfullendorfer Stadtsee! Nach zwei Jahren Abstinenz veranstaltet die Narrenzunft Stegstrecker von Samstag, 25. Juni, bis Montag, 27. Juni, ihr 41. Stadtseefest. Drei Tage lang lockt ein abwechslungsreiches Programm mit einer reichlich bestückten Getränke- und Essenskarte vor toller Kulisse. Musik mit dem Kehlbachexpress, der Stadtmusik, den Musikvereinen aus Otterswang und Denkingen sowie der Kapelle Holzschlagblech wird für Stimmung sorgen. Flohmarkt, Kinderprogramm, Fischerstechen und Kanufahrten sind weitere Höhepunkte.

Seifenkisten flitzen wieder

Das rasante Seifenkistenrennen findet am Sonntag, 26. Juni, in der Aftholderberger Straße in Pfullendorf statt. Die attraktive Strecke ist rund 360 Meter lang. In der Mittagszeit starten die verschiedenen Renndurchgänge. Die Preisverleihung findet gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des St. Christophorus Kindergartens statt. Für Verpflegung der Zuschauer sorgen der Kindergarten St. Christophorus, der Modelleisenbahnclub und Schüler der Sechslindenschule.

Großes Open-Air-Konzert in Wald

Schöne Klänge unter freiem Himmel gibt es am Samstag, 18. Juni, um 19 Uhr auf dem Hartplatz hinter der Zehn-Dörfer-Halle. Fünf musizierende Vereine der Gemeinde – der Musikverein Wald, die Musikkapelle Sentenhart, der Kirchenchor St. Bernhard, der Männergesangverein Sängerkranz Glashütte-Kappel und der Regenbogenchor – freuen sich darauf, gemeinsam musizieren zu können. Die Vereine präsentieren beim Konzert abwechslungsreiche Titel aus dem regulären Jahresprogramm. Für die Veranstaltung gibt es keine Karten im Vorverkauf, sondern nur an der Abendkasse.

Party pur beim Summerty-Festival

Vom 28. bis zum 30. Juli lockt das Summerty-Festival in den Pfullendorfer Seepark – nach Angaben des Veranstalters die größte Open-Air-Party Süddeutschlands. Über 25 Liveacts sorgen für Stimmung, wie Die Atzen (Bild), Kaye One und Fun Factory. Integriert ist der Comedy-Park, dabei sind am Donnerstag, 28. Juli, bekannte Comedians, wie Bülent Ceylan und Oliver Pocher, zu sehen. Infos und Tickets gibt es unter https://summerty-festival.de.

A-capella vom Feinsten

Das Ensemble „Männer und Tenöre“ gastiert am Samstag, 18. Juni, in der Christuskirche in Pfullendorf. Beginn des A-capella-Konzerts ist um 19 Uhr. Das Programm folgt zu einem großen Teil dem Repertoire der legendären Comedian Harmonists. Dazu kommen unter anderem launische Chansons sowie Lieder und aus dem 20-er und 30-er Jahren. Kirchenöffnung ist ab 18.30 Uhr; der Eintritt beträgt zwölf Euro. Pausengetränke gibt es gegen Spende.

Schlemmen beim Streetfood Festival

Leckeres für jeden Geschmack ist am Samstag, 10. September, von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 11. September, von 12 bis 19 Uhr auf dem Stadtgartenvorplatz in Pfullendorf angesagt. Foodtrucks sorgen für kulinarische Köstlichkeiten. Am Samstag findet ab 18 Uhr ein Konzert von Tommy Haug im Stadtgarten statt.

30 Bands lassen es brassen

Das wohl größte Blasmusik- und Brass-Spektakel sorgt vom 1. bis 4. September für einen musikalischen Höhepunkt im Pfullendorfer Seepark.

Das wohl größte Blasmusik- und Brass-Spektakel sorgt vom 1. bis 4. September für einen musikalischen Höhepunkt im Pfullendorfer Seepark. Bei der Musikprob werden es über 30 Bands, wie etwa La Brass Banda, auf vier Bühnen richtig brassen lassen. Programm und Tickets unter https://musikprob.party.

Imposanter Swimrun in Illmensee

Beim Swimrun wechseln sich die beiden Disziplinen Schwimmen und Laufen ständig ab. Zur Auswahl stehen am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, in Illmensee die beiden Swimrun-Distanzen „Classic“ und „Sprint“. Neu im Programm sind in diesem Jahr der Swimrun für Kids und der Swimrun Super-Sprint sowie der Night-Swim, bei dem die Teilnehmer in einem Lichtermeer durch die Nacht zu schwimmen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.swimrun-illmensee.de