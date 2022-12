Die Nachfrage nach Bauplätzen bleibt hoch, und deshalb hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch grünes Licht für die Ausweisung neuer Flächen gegeben. So steigt man in die Planung des Areals „Obere Bussen III“ mit rund 40 000 Quadratmetern ein. Die Umsetzung, sprich die Erschließung soll 2024 oder Anfang 2025 erfolgen. Nachdem in Denkingen das Baugebiet „Sägeadern II“ nach Angaben von Bauamtschefin Nadine Rade fast ausverkauft ist, hat der Gemeinderat noch kurzfristig den Aufstellungsbeschluss für „Sägeadern III“ gefasst.

Neue Fläche in Denkingen

Diese Entscheidung vor Jahresende war nötig, damit man den Bauparagrafen 13b nutzen kann. Demnach muss bei Baugebieten, die an bestehende Bebauung anschließen und weniger als ein Hektar groß sind, keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden und dementsprechend kann das Vorhaben schnell umgesetzt werden. Zwar beträgt die Fläche von „Sägeadern III“ rund 20 000 Quadratmeter, aber die Nettobaufläche liegt bei einem Hektar, wie Rade erläuterte. Das Areal ist im Flächennutzungsplan berücksichtigt, ergänzte Bürgermeister Thomas Kugler, dass man nach der Planung im Jahr 2023 im Folgejahr mit der Erschließung beginnen könnte.

Firma Kramer will wieder erweitern

Einstimmig billigte der Gemeinderat auch das Bebauungsplanverfahren „Theuerbach Mitte“, denn die Firma Kramer will erweitern. Geplant ist innerhalb des umzäunten Areals unter anderem eine Übungs-Teststrecke. Man habe wegen den Plänen schon mit dem Büro Senner Kontakt aufgenommen und das Überlinger Unternehmen habe ein Angebot abgegeben.

Auch das Bebauungsplanverfahren „Sechslindenöschle“ wird greifbarer. Bekanntlich soll am dortigen Schulstandort der Bildungscampus entstehen, wozu auch ein Neubau der Realschule gehört. Martin Blok vom Bauamt präsentierte die veränderten Ideen, die entgegen den Ursprungsplänen deutlich mehr Verkehrsflächen vorsehen. Das sei unter anderem zusätzlichen Parkplätzen geschuldet, zu denen auch drei bis vier Omnibusparkplätze gehören. Die Versiegelung von zusätzlichen Flächen bedeutet, dass die Stadt weitere Ausgleichsmaßnahmen durchführen muss. „Das kostet viele Ökopunkte“, ist Blok überzeugt, wobei Rathauschef Kugler auf Nachfrage von Thomas Aberle bezüglich dem Fällen von Bäumen das Motto ausgab: „Was wir erhalten können, erhalten wir.“