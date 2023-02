In den sozialen Medien kursierte die Info, dass auf dem „Norma-Parkplatz“ am vergangenen Freitag zwei Personen verhaftet worden seien. Ein Dutzend Polizisten seien im Einsatz gewesen sowie drei bis vier zivile Polizeiautos. Wenig später meldete sich gleichfalls via Social Media ein Augenzeuge, der den Polizeinsatz bestätigte, der aber im „Linzgaucenter“ stattgefunden habe. Dabei sollen ein Mann und eine Frau abgeführt worden sein.

Was die Polizei bestätigt und welche Details es gibt

Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt Daniela Baier, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Ravensburg, dass es am Freitag zwei Festnahmen in Pfullendorf gab. Beide Personen seien einer Haftrichterin vorgeführt worden, die Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Die Festnahmen stehen nach Angaben von Baier in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hechingen. „Den Tatverdächtigen wird im Wesentlichen vorgeworfen, in den letzten Wochen eine Frau erpresst zu haben“, erklärt die Polizeisprecherin. Weitere Einzelheiten zum Sachverhalt könne man – nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen – derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht nennen, wobei die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiter andauerten. Auch auf die SÜDKURIER-Frage, ob es sich bei den Verhafteten tatsächlich um einen Mann und eine Frau handelt, gab es von der Pressesprecherin keine konkrete Antwort. Auch hier könne man im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Informationen herausgeben.