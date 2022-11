Zum Teil gleich mehrfach hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag die Reifen an insgesamt drei Fahrzeugen im Stadtgebiet von Pfullendorf zerstochen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem Mercedes in der Straße „Am Einfang“ ein Reifen beschädigt, am gleichen Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag nochmals zwei Räder.

Reifen gleich mehrfach zerstört

Von Freitag auf Samstag zerstach der Unbekannte einen Reifen an einem in der Ochsensteige geparkten Mitsubishi. Nachdem der Besitzer das Rad ausgetauscht hatte, wurden im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen nochmals zwei Reifen zerstört. An einem in der Ambrossstraße abgestellten Toyota wurden zwischen Samstagabend und Montagmorgen ebenfalls zwei Reifen mutwillig zerstochen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in den Fällen, die hinsichtlich der Arbeitsstelle der Geschädigten einen Zusammenhang aufweisen. Dennoch werden zusätzlich Zeugen gesucht, welche die Taten möglicherweise beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 an die Ermittler zu wenden.