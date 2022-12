„Nach jahrelanger Pause ist die Freude groß, endlich wieder etwas anbieten zu können“, informiert Diakonin Tina Klaiber über das Vorhaben. So sind 50 große und kleine Schauspieler zusammengekommen. Viele Helfer unterstützen das Projekt. In einer lebendigen Krippe in der Innenstadt und einem Krippenspiel in der evangelischen Kirche wird in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte erzählt.

Start ist am 24. Dezember, um 14 Uhr auf dem Marktplatz

Der Posaunenchor eröffnet die lebendige Krippe. Zwischen 14 und 15.45 Uhr sind Jugendliche und Konfirmanden auf einem kleinen Rundweg durch die Innenstadt als Personen aus der Weihnachtsgeschichte anzutreffen und erzählen ihren Teil der Geschichte. „Auf dem 40-minütigen kinderwagengeeigneten Weg trifft man einen Engel, einen Boten, den Wirt und Maria und Josef“ erzählt Diakonin Tina Klaiber begeistert. „Auch Tiere werden nicht fehlen.“ Der Weg endet in der evangelischen Kirche, dort werden um 15 Uhr und 16 Uhr die Kinder als Hirten in einem kleinen Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte zu Ende erzählen.

Nachmittag für die ganze Familie

„Spaziergang, frische Luft, flexible Zeiten und Weihnachten in der Kirche tragen zu einem familienfreundlichen Nachmittag an Heiligabend bei“, da ist sich Tina Klaiber, die das Event seitens der Evangelischen Kirchengemeinde vorbereitet, sicher. Der ganze Nachmittag ist flexibel gestaltet. So kann man nur die lebendige Krippe in der Innenstadt besuchen oder nur in der Kirche vorbeikommen. Beides ist möglich. „Die Schauspieler freuen sich natürlich, wenn man die ganze Geschichte sowohl in der Stadt als auch in der Kirche miterlebt“, hoffen Tina Klaiber und die jungen Protagonisten auf viele Besucher und eine tolle Resonanz auf diese besondere Aktion.

Die lebendige Krippe in findet bei Regenwetter nicht statt, die Krippenspiele in der Kirche werden selbstverständlich bei jedem Wetter aufgeführt. Neben der lebendigen Krippe weist die evangelische Kirchengemeinde auf die Waldweihnacht im Ruschweiler hin. Die Waldweihnacht an Heiligabend beginnt um 16.30 Uhr, wobei die Besucher festes Schuhwerk anziehen sollten.

Gottesdienst mit Chörle

Darüber hinaus finden in der evangelischen Kirche an Heiligabend auch Gottesdienste für Erwachsene statt, die Christvesper beginnt um 18 Uhr und die Christmette um 23 Uhr. „Am ersten Feiertag laden wir um 10 Uhr zu einem festlichen Weihnachtsgottesdienst mit dem Chörle ein“, ergänzt Tina Klaiber. Wer darüber hinaus noch einmal die Weihnachtsgeschichte hören möchte, kann dann ab dem ersten Weihnachtsfeiertag den bekannten Weihnachtsweg in der Fuchshalde nutzen.