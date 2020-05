von Stefanie Lorenz

Dass Not erfinderisch macht, diese Weisheit können in Tagen der Corona-Virus, in denen sich oft nie zuvor gekannte Probleme auftun, sicherlich viele Menschen unterschreiben. So auch der Pfullendorfer Zahnarzt Dr. Bernhard Reuschl. Für seine Arbeit benötigte er dringend Gesichtsschutzschilde für das gesamte Team. „Gerade in unserem Beruf ist dieser Schutz sehr wichtig“, sagt er. Derartige Gesichtsbedeckungen waren aber über lange Zeit kaum, später oftmals nur schwierig und zu sehr hohen Preisen erhältlich.

Berufsschullehrer als Retter in der Not

Der Retter in der Not kam aus einer ganz anderen, nicht medizinischen Branche: Berufsschullehrer Frank Seyfried nutzte sein technisches Wissen und fertigte über den 3D-Drucker Gesichtsschutzschilde für das gesamte Praxis-Team an.

Vertrauen in die Angaben der Patienten

Ganz nah am Menschen arbeitet ein Zahnarzt, ist oft nur wenige Zentimeter vom Mund des Patienten entfernt. Größeren Abstand zu halten, etwa beim Einspritzen oder Bohren am Zahn, ist bei diesen Tätigkeiten nicht möglich. Damit zählen die Zahnärzte zu den am stärksten von der Corona-Krise gefährdeten Berufsgruppen. „Die Patienten können bei der Behandlung natürlich keinen Mundschutz tragen. Wir müssen ihnen vertrauen, wenn sie angeben, dass sie keine Corona-Symptome haben“, schildert Bernhard Reuschl.

Team muss sich vor Tröpfcheninfektion schützen

Umso wichtiger war es dem Zahnarzt daher, dass sein Team sich vor einer möglichen Tröpfcheninfektion so gut wie möglich schützen kann. Doch entsprechende Ausrüstung, am besten ein Sichtschutz, der das gesamte Gesicht bedeckt, war eine Zeit lang nur sehr schwer zu bekommen – oder aber zu horrenden Preisen.

3D-Drucker eigentlich Ausbildungsgerät für Technikschüler

Da traf es sich gut, dass Mitarbeiterin Petra Sievert einen hilfreichen Kontakt hatte: Frank Seyfried, der als Berufsschullehrer an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau arbeitet. „Wir nutzen an unserer Schule bei der Ausbildung der Technikschüler 3D-Drucker„, erläutert Seyfried im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Deshalb beherrscht der Pädagoge den Umgang mit diesem modernen Gerät.

In Medienberichten aus anderen deutschen Städten hatte er erfahren, dass dort Gesichtsschutzschilde aus PLA-Druckmaterial auf diese Weise hergestellt wurden. „Dieses Material hat einen niedrigen Schmelzpunkt, der etwa bei 210 Grad liegt, und eignet sich deshalb für die Maskenherstellung“, sagt Seyfried.

Gummibänder sind schwierig zu bekommen

An den insgesamt vier 3D-Druckern der Schule kann er an einem Tag bis zu zwölf Masken herstellen. Während dieser Prozess locker von der Hand geht, war es derweil allerdings nicht so einfach, auch weiteres Zubehör für die Masken zu bekommen. So sind etwa Gummibänder, die zum Befestigen der Schutzschilde am Kopf benötigt werden, teilweise schwierig zu beschaffen.

Die Gesichts-Schutzschilde gehen nicht nur an Bernhard Reuschl in Pfullendorf, sondern auch an eine Zahnarztpraxis in Krauchenwies und an die dortige Feuerwehr. Eine Rechnung stellt Frank Seyfried dafür nicht. Die Materialkosten seien relativ gering. „Wer möchte, darf einen freiwilligen Obolus für die Schule spenden“, erläutert der Lehrer. Ihm ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Kunststoff-Schutzschilde nicht den Mundschutz ersetzen.

Mundschutz wird zusätzlich getragen

„Die Mundschutzmasken tragen wir zusätzlich“, betont auch Bernhard Reuschl. Sein Praxisteam schätze die praktischen Schilde, die es in verschiedenen Farben, zum Beispiel auch in fröhlichem Pink, gibt, sehr. „Ideal ist für uns, dass Frank Seyfried uns die Masken nach Bedarf liefern kann“, sagt der Pfullendorfer Zahnarzt. So kann die Praxis immer genauso viele Schutzschilde ordern, wie gerade benötigt werden.

Zuerst durften nur Notfallpatienten kommen

Zunächst hatte das Sozialministerium festgelegt, dass während der Corona-Krise ausschließlich Notfallpatienten behandelt werden dürfen. Das Ministerium änderte diese Regel jedoch und bestimmte, dass unter anderem auch notwendige zahnärztliche Behandlungen möglich sind, wenn damit eine Verschlechterung des Gesundheitszustands vermieden werden kann. Das ist etwa bei chronischen Zahnerkrankungen der Fall.

Zur Sicherheit aller Patienten werden in der Pfullendorfer Praxis sämtliche Instrumente des Zahnarztes im Autoklav bei einer Temperatur von 134 Grad sterilisiert. Über mangelnden Zulauf kann Bernhard Reuschl sich trotz des Corona-Virus nicht beklagen. „Wir haben trotzdem gut zu tun“, sagt er.