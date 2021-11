von Juila Lutz

Nach der Schließung des Kreisimpfzentrums in Hohentengen Ende September hat das Land Baden-Württemberg über das Land verteilt mehrere mobile Impfteams eingerichtet. Eines dieser mobilen Impfteams ist an der Oberschwabenklinik in Ravensburg stationiert. Eine erste Impfaktion durch das mobile Impfteam am 26. Oktober in der Stadthalle wurde gut in Anspruch genommen. Am Dienstag, 16. November, macht das mobile Impfteam von 14 bis 19 Uhr zum zweiten Mal in der Stadthalle in Pfullendorf Halt.

Kreis Sigmaringen Coronavirus: Die aktuellen Entwicklungen im Landkreis Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Impfstoffe zur Auwahl

An diesem Nachmittag können Interessierte und Impfwillige ohne Voranmeldung in die Stadthalle kommen und sich eine Schutzimpfung gegen das Corona-Virus verabreichen lassen. Verimpft werden die Impfstoffe Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Mitzubringen ist neben dem Personalausweis ein Impfpass. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren müssen einen Erziehungsberechtigten zur Impfung mitbringen.