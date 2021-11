Das Ziel des Krankenhausbündnisses ist nach Angaben von Mitgründer Robin Mesarosch, SPD-Bundestagsabgeordneter, die sichere Gesundheitsversorgung in der Region zu gewährleisten. Der Zusammenschluss besteht aus Beschäftigten der drei Klinikstandorte Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf, der Gewerkschaft ver.di, dem Förderverein des Krankenhauses Bad Saulgau, dem Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch (SPD) sowie aus weiteren Mitgliedern der SPD, Grünen, CDU und Freien Wählern.

Bündnispartner organisieren eine weitere Demonstration

Als besondere Gefahr sieht das Bündnis, dass voraussichtlich schon kommendes Jahr zwei der der drei Krankenhäuser im Kreis Sigmaringen geschlossen werden sollen.

Für eine gute Versorgung in der Fläche organisieren die Bündnispartner momentan eine Demonstration. Am 20. November wollen sie mit vielen Bürgern um 12 Uhr vom Festplatz in Bad Saulgau aus durch die Stadt ziehen.

Bessere Bezahlung für Klinikmitarbeiter gefordert

Sie fordern unter anderem eine gute Grundversorgung in Bad Saulgau und Pfullendorf bei alltäglichen Leiden und Notfällen sowie eine schnell erreichbare Geburtshilfe für junge Familien. Außerdem setzen sie sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Klinikangestellten ein. Das Bündnis fordert eine bessere Bezahlung und mehr Stellen in den Kliniken. Das erste Mal nach der Demonstration wird sich das Bündnis am 8. Dezember um 19 Uhr in Sigmaringen in der Marie-Curie-Straße 22 treffen. Interessierte sind eingeladen.