Ist von Illmensee als Erholungsort die Rede, stehen vor allem der Illmensee, der Ruschweiler See und der Volzer See im Fokus. „Alle drei Seen sind einen Besuch wert, da jeder für sich wunderschöne, idyllische Flecken bereit hält“, wirbt die Ferienregion Nördlicher Bodensee für die Drei-Seen-Gemeinde. Neben der landschaftsprägenden Eigenschaft und ihrem Freizeitwert haben die Stillgewässer auch eine ökologisch wertvolle Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Teilnahme einstimmig für fünf Jahre verlängert

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auf weitere fünf Jahre am „Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen“ teilzunehmen. Das Programm wurde 1989 auf Initiative des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben mit 33 betreuten Seen und Weihern ins Leben gerufen, heute sind es fast 100. Die Gewässer verteilen sich auf die Landkreise Ravensburg, Biberach und Sigmaringen. Ziel ist der Erhalt und die ökologische Verbesserung der oberschwäbischen Seen und Weiher.

Seen ein Goldstück für die Gemeinde

Für die Teilnahme am Programm zahlt die Gemeinde einen Jahresbeitrag von 1500 Euro. Dieser errechnet sich aus der Einwohnerzahl (2029) und der Anzahl der Seen. Der Vertrag wäre Ende September ausgelaufen, doch die Gemeinderäte waren meinungsgleich mit Kathrin Hecht (FW), die sagte: „Wir haben mit den drei Seen ein wertvolles Goldstück in der Gemeinde, für mich ist es ein Muss, weiterhin im Programm mitzumachen.“ Sie erinnerte daran, dass die Renaturierung des Andelsbacheinlaufs, Uferpflege und der Rundweg um den Illmensee mit Schautafeln über das Programm realisiert wurden.

Elmar Schlecker von der Geschäftststelle Ravensburg informierte das Gremium über das Programm und den Zustand der Gewässer in der Gemeinde Illmensee.

Düngung in der Landwirtschaft soll verringert werden

Eine Aufgabe, die das Programm verfolgt, ist die Extensivierungsplanung fur landwirtschaftlich genutzte Flachen und die Beratung von Landwirten mit Blick auf eine Verminderung der Nahrstoffaustrage durch Düngung. Zu viele Nährstoffe im Wasser stellen eine Gefahr für die Seen dar, so Schlecker. „Dann wachsen viele Algen und entziehen dem Wasser Sauerstoff, der See kann umkippen oder verlanden.“ Absolut unerwünscht sind Blaualgen, denn sie geben Giftstoffe ab. In einem solchen Fall könne sogar Badeverbot drohen. Doch davon ist man am Ilmensee weit entfernt. „Der Illmensee ist in einem sehr guten Zustand mit hoher Sichttiefe und geringem Nährstoffgehalt“, so Schlecker. Eine botanische Besonderheit kommt übrigens im Illmensee vor, wie Schlecker mitteilte: das Langblättrige Laichkraut.

Kleinster See hat die schlechtesten Werte

Während der Illmensee im Sommer Badefreuden bereitet, wird der knapp fünf Hektar große Volzer See vor allem von Anglern und Wanderern angesteuert. Das Gebiet Ruschweiler und Volzer See ist seit 1990 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Entstanden ist der Volzer See gegen Ende der letzten Eiszeit vor 16 000 Jahren. Der kleine See steht am schlechtesten von allen dreien da, denn sein Nährstoffgehalt ist zu hoch. „Wir hatten mal 200 Mikrogramm Phosphat pro Liter, sind jetzt bei 125 und streben 50 an“, so Schlecker. Zum Vergleich: Im Illmensees befinden sich 15 Mikrogramm pro Liter. Seit 1990 habe sich der Phosphatgehalt stetig verringert. Durch die Verbesserung der Abwassersituation werde zukünftig auch im Volzer See mit besseren Werten gerechnet.