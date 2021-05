von Sandra Häusler

Mit zehn Ja-Stimmen votierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für ein Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung, was die Aufbruchsstimmung seit dem Bürgermeisterwechsel widerspiegelt. Das Konzept soll einen Überblick über aktuelle Herausforderungen, Ideen und Wünsche liefern und gemeinsam mit Bürgern will man ein Leitbild für die Drei-Seen-Gemeinde mit Zielsetzungen in einzelnen Handlungsfeldern entwickeln, besonders für die Themen Naherholung und Tourismus herausgearbeitet.

Planstatt Senner stellt Planung vor

Projektleiterin Regine Guglielmo und Moritz Weber von der Planstatt Senner GmbH Überlingen stellten dem Gemeinderat vergangene Woche das Gemeindeentwicklungskonzept mit Beteiligungskonzept der Bürger vor. Das Honorar von Planstatt Senner beläuft sich für das Gemeindeentwicklungskonzept Illmensee pauschal auf 18 868 Euro netto. Das Honorar für das Bürgerbeteiligungskonzept liegt bei 10 070 Euro. Für die Bürgerbeteiligung liegt der Gemeinde bereits ein Zuwendungsbescheid aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 5840 Euro vor. Darauf wies Bürgermeister Michael Reichle hin.

Der Gemeinderat Illmensee stimmte mehrzeitlich für ein Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung (von links) Gemeinderat Jörg Ehrlinspiel, Hauptamtsleiter Markus Felgendreher, Moritz Weber und Regine Guglielmo von Planstatt Senner, Kämmerer Michael Sonntag sowie die Gemeinderäte Jörg Buckel, Alexander Baier und Andreas Huber. | Bild: Sandra Häusler

Regine Guglielmo stellte den Räten das Projekt vor. Dabei solle es kein Wunschkonzert geben, sondern der Gemeinderat priorisiere am Ende Projekte, unterstrich sie. Wichtige Themen sind auch Abwanderung, demographischer Wandel und die Digitalisierung als Chance, durch gute Internetanbindung Arbeitsplätze im Dorf zu verankern. Der Prozess ist auf ein Jahr beschränkt. Nach einer Bestandsaufnahme werden Handlungsfelder und Ziele benannt und diese mit Maßnahmen gefüllt. „Ein Gemeindeentwicklungskonzept ist mittlerweile Vorgabe für viele Förderprogramme“, unterstrich Stadtplanerin Regine Guglielmo.

Ideen und Impulse für die Gemeinde

Ihr Kollege Moritz Weber nahm die Gemeinderäte danach auf einen virtuellen Spaziergang durch den Kernort Illmensee mit. Er wies auf die Drei-Seen-Halle als Eingangsportal und Parkort aus Richtung Norden hin, die dortige Bushaltestelle könne beispielsweise behutsam umgestaltet werden. Viele Ideen und Impulse wie eine naturnahe Neugestaltung des Seezugangs, kulturelle Nutzung vorhandener Gebäude, Etablierung eines Radwegs in Ruschweiler, oder die Verknüpfung einer Rundwegs der Seenlandschaft um alle drei Seen, schlug Weber vor. Nächster Schritt sei eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat, in der die wichtigsten Themen erörtert werden, was gestaltet werden soll und dazu gezielt die Meinungen bei den Bürgern abgefragt werden, schilderte die Projektleiterin. Daraus entstehe ein Handlungsleitfaden für Verwaltung und Gemeinderat mit Projekten und Maßnahmen, die kurz-, mittel-, oder langfristig angegangen werden sollen.

Kathrin Hecht: Nutzen größer als die Kosten

2014 habe es bereits schon einmal eine Bürgerbeteiligung in Illmensee gegeben. Das sei eine „super Sache“ gewesen, unterstrich Gemeinderat Jörg Ehrlinspiel. „Die Gemeinde besteht aus der Gesamtheit der Bürger, da gehört jeder dazu“, sprach sich Kathrin Hecht für die Bürgerbeteiligung aus. Sie freue sich darauf. „Dieses investierte Geld in das Konzept wird mehr bringen, als das was es uns kostet“, wies Kathrin Hecht auf den hohen Rückfluss, der generiert werden könne, hin. „Eine Sache, die dringend notwendig ist“, meinte Gemeinderat Andreas Huber seien eine „Unternehmensstrategie und ein Zielbild für die Gemeinde“. Dem stimmte auch Alexander Heigle zu.

Alexander Baier nicht von den Beispielen überzeugt

Einwände brachte Alexander Baier vor. Das Konzept sei zu dünn, er sehe das große Ganze nicht und er sei von den Beispielen nicht überzeugt. Baier stimmte später wie Otto Lohr gegen das Gemeindeentwicklungskonzept. Otto Lohr befürchtete: „Wir machen Baustellen auf noch und noch“. Lohr sprach sich dafür aus, ein bis zwei Maßnahmen konsequent anzugehen. Wichtig sei eine Betrachtung der Gesamtgemeinde, hob er hervor. Jörg Buckel wies auf anstehende Investitionen der kommenden Jahren hin und befürchtet, dass zur Umsetzung der Projekte die Finanzmittel nicht ausreichen.

