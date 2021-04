Die Holzbaufirmen Saile und Künstle sehen die Entwicklung der Preise mit Sorge. Durch Exporte in die USA und nach China, wo hohe Preise bezahlt werden, ist der Holzmarkt leergefegt. Die Kunden in der Region müssen deshalb auch mit langen Lieferzeiten rechnen.

Die Preise für Holz schnellen in die Höhe. Das bedeutet für Häuslebauer, dass sie tiefer in die Taschen greifen müssen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Der SÜDKURIER hat mit zwei Holzbau- und Zimmererbetrieben in Pfullendorf und