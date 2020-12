Die Amtseinsetzung an der Realschule erfolgte im kleinen Kreis. Das Meistern der Corona-Krise, das Voranbringen der Digitalisierung und die Planung des Neubaus gehören zu seinen Herausforderungen als Schulleiter.

Große Freude an der Realschule am Eichberg: Seit vergangener Woche haben die 338 Schüler und 28 Lehrer wieder ganz offiziell einen Schulleiter. Und es ist ein an der Schule gut bekannter „Kapitän“, der das Schul-Schiff sicher durch die