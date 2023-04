Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam es am frühen Donnerstagmorgen in einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Ostrach. Die Feuerwehr musste sich erst Zugang zu der Tiefgarage verschaffen, wo zwei Autos und vier Motorräder in Vollbrand standen. Vier weitere Autos wurden durch den Brand beschädigt. Zeitgleich wurden mehrere Bewohner des Hauses unverletzt ins Freie gebracht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, weiteres müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Es waren Feuerwehren aus verschiedenen Standorten mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Zudem noch 14 Kräfte des Rettungsdienstes. Der Schaden dürfte zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen. Nachdem die Feuerwehr alles durchlüftet hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.