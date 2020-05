Ein 27-Jähriger aus dem Kreis Sigmaringen wollte mal sehen, wie echtes Falschgeld aussieht. Seine Neugierde kommt ihn nun teuer zu stehen: 3600 Euro Strafe muss er jetzt zahlen, weil er die beiden falschen Fünfziger im Internet bestellte und dann an einen Mann weiterverkaufte.

