von Dekanatsreferent Frank Scheifers

Wer in diesen Tagen mit offenen Sinnen die Natur wahrnimmt und genau hinschaut, der merkt, wie kraftvoll alles grünt und blüht. Die Natur steht voll „im Saft“. Diese Zeit ist eine ganz besondere Zeit, finde ich. Die Gerüche, die Farben, die Fülle sind eine Wohltat für Leib und Seele. Da tut es gut, nach draußen zu gehen. Die Natur ist eine große Kraftquelle. Viele haben das auch in diesen langen und anstrengenden Corona-Zeiten ganz neu erfahren. Umso schöner ist es, dass man jetzt auch wieder mehr im Freien machen kann. Und natürlich hoffen wir, dass sich in diesen Tagen der Pfingstferien das Wetter auch noch häufiger von seiner sonnigen und wärmeren Seite zeigt.

Zur Kolumne An dieser Stelle wollen Seelsorger und Seelsorgerinnen mutmachende Impulse in dieser Zeit geben. Heute mit Frank Scheifers, Pastoralreferent, seit Herbst 2012 als Dekanatsreferent im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch tätig mit Dienstsitz im Kloster Gorheim, Sigmaringen.

Die „Grünkraft“ überwindet alle Widerstände

Hildegard von Bingen (1098-1179), die große Benediktinerin, Mystikerin und Naturforscherin spricht von der „Grünkraft“ (lateinisch: „viriditas“), die in der ganzen Schöpfung zu entdecken ist. Die Grünkraft will Wachstum, Leben, Lebendigkeit, Vielfalt und drängt mit großer Kraft ans Licht, auch durch Widerstände und Hindernisse hindurch. Besonders eindrucksvoll ist das immer wieder zu beobachten, wenn eine Pflanze sogar den Asphalt oder eine Mauer durchbricht. Da wundern wir uns, wie das möglich ist und sich das Leben einen Weg sucht, auch durch Widerstände und Hindernisse hindurch.

Hildegard von Bingen ist überzeugt, dass der „Heilige Geist“ in allem wirkt

Interessant ist, dass Hildegard von Bingen diese „Grünkraft“ mit dem „Heiligen Geist“ in Verbindung bringt. So schreibt sie: „Du Feuer des Geistes, des Beistands, Leben des Lebens aller Kreatur. Durch dich bringt die Erde grün hervor.“ Und in einem anderen Lied drückt sie es nochmals in poetischer Weise aus: „Der Heilige Geist ist Leben schaffendes Leben. Das All bewegt er und ist in aller Kreatur der Wurzelgrund“. Hildegard ist zutiefst davon überzeugt, dass der „Heilige Geist“ und seine „Grünkraft“ in allem wirkt – in der Schöpfung, in jeder Kreatur, in jedem Menschen, in der Gesellschaft, in der Kirche. Es kommt darauf an, sie wahrzunehmen und alles zu tun, dass die „Grünkraft“ mehr und mehr zum Durchbruch kommt. Wir könnten ihr noch viel mehr Räume zur Entfaltung bieten.

Bruder Felix vom Kloster Beuron: „Es gibt eine schöpferische Kraft.“

Bruder Felix Weckenmann, der Gärtner des Klosters Beuron, mit dem ich gut bekannt bin und der ein ganz besonderes Auge für die Details in der Natur hat, meinte bei einem gemeinsamen Treffen einmal, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass da „etwas wirkt, was die Dinge zum Guten führt.“ Es gibt eine schöpferische Kraft, die uns hilft, wenn wir sie nur zulassen. Wenn die Kirchen an diesem Sonntag nach Pfingsten den Dreifaltigkeitssonntag feiern, dann ehren sie damit auch in besonderer Weise diese schöpferische Kraft Gottes, den wir als dreifaltigen Gott, als Vater, Sohn und Geist bekennen.