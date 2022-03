Der russische Überfall auf die Ukraine macht fassungslos und die schrecklichen Bilder des Krieges berühren zutiefst. Die Zahl der Menschen, die vor diesem Krieg fliehen und sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen, steigt stetig. „Es sind bereits mehr als 40 Personen in Pfullendorf und den Ortsteilen angekommen und haben hier bei Verwandten, Freunden oder Bekannten eine Bleibe erhalten“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Kugler erfreut über die Aufnahme- und Hilfsbereitschaft der Pfullendorfer Bürger. Die Stadt rechnet mit einem weiterhin anhaltenden Zustrom von geflüchteten Ukrainern in den kommenden Tagen und Wochen. Die Stadt beschäftigt sich daher bereits intensiv mit diesem Thema und hat eine Koordinierungsgruppe mit Akteuren aus der Verwaltung gegründet, die sich laufend mit Themen wie Unterbringung, Antragstellung, Alltagsbegleitung, Betreuung oder Dolmetschen auseinandersetzt.

Helfer für Alltagsbegleitung werden ebenfalls gesucht

Die Flüchtlinge aus der Ukraine bedürfen hier vor Ort in verschiedenen Lebenslagen Unterstützung und Hilfe beim Dolmetschen, Unterstützung bei Behördengängen, Erledigung von Antragstellungen, Unterstützung beim Einkauf und beim Aufsuchen von Ärzten, als Alltagsbegleitung und aber auch ganz einfach als Ansprech- und Kontaktperson für den Austausch und für Gespräche. „Wer also aus der Bürgerschaft bereit ist, sich in irgendeiner Art und Weise einzubringen, um den Flüchtenden die Ankunft und den Aufenthalt in Deutschland zu erleichtern, dem wäre ich sehr dankbar und verbunden, wenn er sich bei der Stadt meldet“, erklärt Bürgermeister Kugler.

Ankunfts- und Betreuungszentrum soll eingerichtet werden

Die Stadt arbeitet nach seinen Angaben mit Hochdruck an der Einrichtung eines Ankunfts- und Betreuungszentrums, wo die Geflüchteten tagsüber Betreuung, Hilfestellung, Unterstützung und Beratung erhalten können.“ Für den Betrieb dieses Ankunfts- und Betreuungszentrums sucht die Stadt Pfullendorf noch dringend Helfer und Unterstützer. „Über jede helfende Hand sind wir dankbar“, so Bürgermeister Kugler. Angesprochen sind hier nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Vereine, Institutionen, Kirchen und kirchliche Einrichtungen. Sprachkenntnisse in ukrainisch oder russisch können hier sehr hilfreich sein.

Wohnraum wird dringend gesucht

Alle in Frage kommenden städtischen Unterkünfte an verschiedenen Stellen in der Stadt und den Ortsteilen, die geeignet für die Unterbringung der flüchtenden Menschen sind, werden entsprechend vorbereitet. Ein Teil der städtischen Unterkünfte wird auch benötigt, um die vom Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge aufzunehmen bzw. unterzubringen. Da die städtischen Unterkünfte begrenzt sind, ist die Stadt bei der Unterbringung der Menschen aus der Ukraine auch auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger dringend angewiesen. „Das Echo auf unseren ersten Aufruf war schon sehr beeindruckend, es haben sich bereits rund 30 Wohnungsgeber gemeldet, die eine Unterkunft zur Verfügung stellen können“, so Bürgermeister Thomas Kugler. Trotzdem wiederholt er seinen Aufruf an die Bürgerschaft: „Wenn Sie eine Ferienwohnung, eine leerstehende Wohnung, ein Zimmer in einer WG, eine Wohnung oder dergleichen zur Unterbringung von Flüchtenden anbieten können, dann melden Sie sich bitte bei der Stadt oder dem Landratsamt“.

Informationen und Kontaktpersonen bei der Stadtverwaltung

Die Stadt hat auf der städtischen Homepage eine eigene Rubrik zum Thema „Flüchtende aus der Ukraine“ angelegt, die unter www.pfullendorf.de/stadt/aktuelles-stadtinfo/flucht-aus-der-ukraine/index.php abrufbar ist. Wer eine Unterkunft zur Verfügung stellen kann, kann sich von Dienstag bis Donnerstag bei Ruth Schuttkowski (Tel. 0 75 52/25 11 05 oder ruth.schuttkowski@stadt-pfullendorf.de) oder beim Landratsamt Sigmaringen unter Tel. 0 75 71/102 63 31 melden.