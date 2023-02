Die Zahl der Toten nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar steigt weiter an. Trümmer, wo einst Häuser standen – und Menschen, die in den Schutthaufen verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen. Die Bilder aus der von Erdbeben erschütterten türkisch-syrischen Grenzregion machen auch hierzulande sehr betroffen. Mehr als 35 000 Menschen (Stand Dienstag) sollen bei der Naturkatastrophe ums Leben gekommen sein. Zehntausende sind verletzt und müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Und noch längst sind nicht alle Menschen aus den Trümmern geborgen worden. Für die Retter ist das ein Wettlauf gegen die Zeit. Auch in Pfullendorf und der Umgebung ist die Betroffenheit groß. Hier leben etliche deutsch-türkische und syrische Familien, die Angehörige, Freunde und Bekannte in der Türkei und Syrien haben.

Geldspenden Die syrisch-orthodoxe Gemeinde sammelt Spenden, die direkt nach Syrien und in den Libanon überwiesen werden. Sie können auf folgendes Konto überwiesen werden: Syrisch-Orthodoxe-Gemeinde Pfullendorf, IBAN 75 69 05 16 20 00 00 37 63 19, Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, Betreff: Erdbebenopfer

Bereits große Summen gesammelt

In vielen muslimischen Gemeinden in Deutschland wurde beim traditionellen Freitagsgebet dazu aufgerufen, die Helferinnen und Helfer in den Erdbebengebieten mit Geld- oder Sachspenden zu unterstützen, darunter auch in der Fatih Cami Moschee in Pfullendorf in der Bergwaldstraße. Nach dem Freitagsgebet am vergangenen Freitag wurde Lahmacun, eine türkische Spezialität, an die Gläubigen verkauft. Die Erlöse werden an die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. Darüber hinaus wurden weitere Spenden unter den Mitgliedern und ihren Familien gesammelt. In Summe hat die Gemeinde der Moschee bereits 40 000 Euro gesammelt.

Unterstützung für Syrien

Die syrisch-orthodoxe Gemeinde hat am Sonntag bei ihrem Gottesdienst Spenden gesammelt und sammelt weiter Spenden auf einem Konto bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. „Die Menschen in der Gemeinde wollen helfen. Wir sammeln die Spenden und überweisen sie an zwei Konten in Syrien und im Libanon“, erklärt Dekan Issa Gharib im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Betroffenheit sei in seiner Gemeinde sehr groß, es habe nach dem schweren Erdbeben bereits eine Versammlung gegeben. Ebenfalls gespendet haben die Fußballer des FC Aramäer Pfullendorf.

Spontane Aktionen für Opfer der Naturkatstrophe

Die AH des SC Pfullendorf hat bei ihrer Hauptversammlung spontan Spenden gesammelt. Einhellig bejahte die Versammlung einen Vorschlag von Manfred Walk, Ehrenpräsident des SC Pfullendorf und viele Jahre Gemeinderat der Freien Wähler. In einem eindrucksvollen Beitrag wies er auf die Not der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei hin. Walk blickte in die Runde und regte an, dass die AH etwas beitragen sollte, um die Not der Menschen zu lindern und so kamen letztlich 650 Euro an Spenden zusammen, die nun an eine Hilfsorganisation überwiesen werden.

Der 62-Jährige Kücük Hasan Barik steht vor den Trümmern seines Hauses in der Türkei in Ördekdede. Tausende haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Zahl der Opfer steigt täglich. | Bild: Boris Roessler

Mitarbeiter verzichten auf Lohn

Auch das Werkstättle in Pfullendorf hat spontan geholfen. Rund 3800 Euro spendeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Vorstand des Werkstättle e.V. in Pfullendorf an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Am vergangenen Samstag arbeiteten 42 Beschäftigte in einer Sonderschicht im Industrieservice des gemeinnützigen Sozialunternehmens und spendeten ihren Lohn. Der Vorstand verdoppelte diese Summe und konnte so eine stolze Summe an die Aktion „Deutschland hilft“ überweisen. Vorstandsvorsitzender Rüdiger Semet: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine so große Solidarität gezeigt haben, um die Menschen in den Erdbebengebieten, die alles verloren haben, zu unterstützen.“

Sachspenden werden bis Freitag gesammelt

Doch nicht nur Rettungskräfte, auch Hilfsgüter werden benötigt. Denn die Bedingungen der Überlebenden in der klirrenden Kälte und den winterlichen Bedingungen im betroffenen Gebiet sind extrem schwierig und prekär. Benötigt werden zum Beispiel Zelte, Schlafsäcke, Decken, Feldbetten, Heizgeräte und Generatoren. Sachspenden werden zurzeit in der Bergwaldstraße 4 im Linzgaucenter bei MC (Muscle Club) Shape gesammelt, direkt neben dem Kebap-Imbiss in der oberen Etage. Gesammelt werden Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Taschenlampen und Batterien sowie Kleidung für Erwachsene und Kinder. Auch funktionstüchtige Heizstrahler werden dringend benötigt. Für Babys und Kleinkinder werden Windeln in unterschiedlichen Größen sowie Babynahrung gesammelt.

Im Erdbebengebiet werden dringend Schlafsäcke benötigt. | Bild: Julia Lutz

Zwei Lastwagen fahren in die Türkei

Die Spenden sollten im Idealfall bereits in Kartons verpackt und beschriftet abgegeben werden. Die Organisatoren bitten darum, nur neue Waren zu spenden. Die Tür zu dem Aufbewahrungsraum neben dem Imbiss ist geöffnet. Spenden können dort abgestellt werden, auch wenn niemand vor Ort ist. Organisiert wird die Sammlung von Kadir Özyilmaz, Kenan Oskan und Metin Gümüs von der Moschee. „Die Spenden werden mit dem Lastwagen direkt in die Türkei gebracht“, sagt Özyilmaz. Die Spendenbereitschaft ist enorm, sodass am Freitag zwei Lastwagen sich in Richtung Türkei aufmachen werden.