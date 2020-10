Mengen/ Sauldorf-Krumbach „Hey! Wir starten durch“, heißt es jetzt wieder für viele junge Menschen, die ihre ersten Schritte im Berufsleben machen und eine Ausbildung starten. Es ist toll, dass sie sich dazu entschieden haben, die Region zu stärken und eine Ausbildung in einem Unternehmen im Landkreis zu beginnen, so etwa bei Schunk und AMT Schmid.

Am Schunk-Standort in Mengen starteten am 1. September 17 Jugendliche in die Ausbildung. Neben einer Einführung ins Unternehmen standen für diese bereits Teambuildingaktionen, Betriebsrundgänge, verschiedene Seminare und Workshops auf dem Plan. Schunk ist Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik. Über 3.500 Mitarbeitende in 9 Werken und 34 eigenen Ländergesellschaften gewährleisten eine intensive Marktpräsenz. Mit über 11.000 Standardkomponenten bietet Schunk das weltweit größte Greifsysteme- und Spanntechnik-Sortiment aus einer Hand.

Bei AMT Schmid in Sauldorf-Krumbach begrüßten Personalleiterin Ute Greitmann und der gewerbliche Ausbildungsleiter Mark Truckenbrod drei neue Auszubildende: Amadou Bah und Jan Hegner (beide Auszubildende zum Zerspanungsmechaniker) sowie Leon Simon (Auszubildender zum Fachinformatiker). Personalleiterin Ute Greitmann freut sich über die Nachwuchskräfte: „Wir haben auch dieses Jahr wieder motivierte und talentierte neue Auszubildende. In den nächsten Jahren werden wir ihnen alle Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die sie in ihrem Beruf benötigen. Unser Ziel ist, die Auszubildenden nach ihrem erfolgreichen Abschluss in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.“

AMT Schmid entwickelt und produziert Elektromotoren, Getriebe und Elektromagnetbremsen, die weltweit zum Beispiel in Elektromobilen, Rollstühlen und Treppenliften eingebaut werden. Mit einer großen Fertigungstiefe ist AMT in der Lage, kundenindividuelle Systemlösungen zu bieten. Beste Verarbeitung und höchste Qualität machten AMT Schmid zum Marktführer in Europa. Hier werden beispielsweise die meisten Elektro-Rollstühle mit Antrieben von AMT bewegt.

Für den Ausbildungsbeginn im September 2021 sind noch folgende Ausbildungsplätze (w/m/d) zu besetzen: Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer und DHBW Studiengang BWL – Industrie (B.A.).