Mengen – „Bei uns können sich Talente entfalten,“ heißt es bei Schunk. Als weltweit führender Ausrüster von Robotern und Fertigungsanlagen bietet das Unternehmen die optimalen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg und die persönliche Weiterentwicklung. Zum Ausbildungsstart 2021 wurden 16 junge Nachwuchstalente am Standort Mengen willkommen geheißen.

57 junge Talente absolvieren derzeit eine Ausbildung bei Schunk in Mengen. Am Standort erlernen sie Berufe, wie den Zerspanungsmechaniker (m/w/d), den Technischer Produktdesigner (m/w/d), den Industriekaufmann (m/w/d) oder den Fachlageristen (m/w/d). Oder sie studieren dual in den Fächern Konstruktion und Entwicklung, Produktionstechnik, Elektrotechnik oder im Kombi-Studium Maschinenbau, das die Berufsausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) und das Studium zum Bachelor of Engineering (m/w/d) verzahnt. Die grundlegenden Metall- und die CNC-Kenntnisse erwerben die Berufsanfänger im 800 m2 großen Ausbildungszentrum an 13 modernen Dreh- und Fräsmaschinen, natürlich alle mit hochwertigen Präzisionsspannmitteln von Schunk ausgerüstet. Neben modernen Maschinen gehören auch digitale Angebote zur beruflichen Bildung. Denn Industrie 4.0 steht bei Schunk ganz oben auf dem Lehrplan. Im Projekt „Digitaler Zwilling in der Ausbildung“ lernen die Nachwuchskräfte daher ganz praktisch, wie sie digitale Zwillinge von computergesteuerten Fertigungsmaschinen erstellen. Diese können sie anschließend nutzen, um das Programmieren zu üben.

Neben der fachlichen Ausbildung wird bei Schunk Persönlichkeitsentwicklung großgeschrieben. Beim Projekt „Perspektivwechsel“ in Kooperation mit den Oberschwäbischen Werkstätten lernen die Azubis die Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennen und übernehmen soziale Verantwortung. Für mehrere Tage tauschen sie die Rollen mit ihren Paten in der Werkstatt und lernen so den Arbeitsalltag des anderen kennen. Das Austauschprogramm stärkt das Verständnis für Menschen mit Behinderung, erweitert den Blick auf das Leben und fördert die Selbstverständlichkeit des Miteinanders. Für das Programm erhielt Schunk 2020 den IHK-Bildungspreis.

http://www.schunk.com