In einem sehr persönlichen Nachruf nimmt Hartmut Koblitz namens des Heimat- und Museumsvereins Pfullendorf Abschied von Rudi Stark, der im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Der Träger der „Goldene Ehrennadel“ des Vereins war ein sehr aktives und stets hilfsbereites Mitglied. Er gehörte dem Verein seit 1991 an und leitete dabei jahrelang die Werkstattgruppe „Metall“ im alten Keinath-Gebäude. Hier wurden beschädigte oder überholungsbedürftige Gegenstände des Bindhauses repariert und aufpoliert und erstrahlten dann wieder in neuem Glanz. „Rudis handwerkliches Geschick war für den Verein sehr wichtig“, trauern Koblitz und der Verein um ein Vereinsmitglied, das sich durch Humor, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft ausgezeichnet hat. Gerne übernahm das Ehrenmitglied auch Führungen im Museum und im hohen Alter erkundigte er sich immer wieder über die Aktivitäten des Vereins und wollte alles genau wissen. Auch sonst war der Verstorbene sehr aktiv und engagierte sich unter anderem bei den Freien Wählern viele Jahre als Kassierer.