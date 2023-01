von Sandra Häusler

Viele Eltern stehen derzeit ratlos in Apotheken. Die Kinder sind erkältet oder haben Fieber und es ist kein Fiebersaft verfügbar. Ein Grund für die Lieferengpässe liegt darin, dass viele benötigten Arzneimittelstoffe in China oder Indien produziert werden und China aufgrund der Coronawelle selbst einen hohen Bedarf hat. Oft erhalten Eltern dann den Rat, das Fieber mit Wadenwickeln zu senken. Dieses und weitere Haus-und Naturheilmittel, die schon Mütter und Großmütter erfolgreich eingesetzt haben, sind in den vergangenen Jahren zunehmend in Vergessenheit geraten.

Heilpraktikerin gibt viele praktische Tipps

An Waltraud Müller vom Vorstandsteam der Landfrauen demonstrierte Christine Vögele das Anlegen eines Zitronen-Halswickels. | Bild: Sandra Häusler

Bei ihrem Vortrag beim Landfrauen-Ortsverein Pfullendorf im Gasthaus „Hirschen“ in Straß rief Heilpraktikerin Christine Vögele aus Markdorf bei vielen Zuhörerinnen die Erinnerung an die Hausmittel der Kindheit wach. Die Expertin war angesichts der vielen Interessentinnen überwältigt. Mit Blick auf die aktuelle Erkältungswelle erklärte Vögele, welche natürliche Heilmittel, die häufig ohnehin im Haushalt vorrätig sind, bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten genutzt werden können.

Wickel helfen bei zahlreichen Erkrankungen

„Sie haben alles bestimmt daheim und können ganz viel tun“, ermunterte sie die Besucherinnen. Ein Öl-Schmalzwickel oder ein Senfmehl-Wickel helfe bei Husten und Bronchitis, ebenso wie Wickel aus gekochten Kartoffeln, die auch bei Rücken- und Nackenverspannungen lindernd wirkten.

Bei Halsschmerzen und Schluckbeschwerden kann ein Zitronen-Halswickel helfen. | Bild: Sandra Häusler

Christine Vögele verwendet dabei bei einem Wickel als Unterlage oft Kompressen aus dem aussortieren Erste-Hilfe-Kasten. Es würden auch alte Handtücher, Geschirrtücher oder ein altes Leintuch reichen, die in einer „Wickeltasche“ aufbewahrt werden könnten. Zu beachten sei, dass ein Wadenwickel zur Fiebersenkung nicht bei Patienten mit kalten Händen und Füßen angewandt werden dürfe. Und vor dem Auflegen eines Kartoffel-Wickels müsse darauf geachtet werden, dass dieser nicht zu Verbrennungen führe.

Bessere Durchblutung und Wärmeumverteilung im Körper

Die Senfmehl-Paste beim Senfmehl-Wickel sollte nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden, da sie hautreizend wirken kann. Wickel führen durch den lokalen Wärme- oder Kältereiz zu einer besseren Durchblutung und Wärmeumverteilung im Körper. „Bei Kindern helfen bei Fieber Tees aus entsprechenden Heilkräutern und Fußbäder“, erläuterte die Heilpraktikerin.

Aus gemahlenen Senfkörnern kann eine Senfmehlpaste hergestellt werden. Ein Senfmehl beruhigt den Hustenreiz und hilft auch bei Blasen- und Ischiasschmerzen. | Bild: Sandra Häusler

Mit heißem Holundersaft, Holunderblütentee oder Lindenblütentee könne der Körper ins Schwitzen gebracht werden, denn Schwitzen sei ein gutes Entgiftungsmerkmal des Körpers. Christine Vögele demonstrierte auch praktisch, wie ein Kartoffel-Wickel, Senfmehl-Wickel, ein Kohlwickel und ein Gelenkwickel mit geriebenem Ingwer für chronische Gelenkerkrankungen zubereitet werden. Die Zuhörerinnen überzeugten sich so schon an Ort und Stelle über deren Wirkung.