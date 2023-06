Es gibt Menschen, die bevorzugen die kleineren Feste auf den Dörfern. Corona hat auch hier so mancher kleinen Veranstaltung den Garaus gemacht, aber nicht überall. Und in Mottschieß sowieso nicht. Das Sommerfest des Narrenvereins konnte sich am Sonntag nicht über mangelnde Besucher beklagen. Braten, Steaks und Würste gingen weg wie nichts und dazu den hausgemachten Kartoffelsalat, hungern musste da niemand. Sauters Maschinenhalle hatte man auch dieses Jahr wieder ausgeräumt und die bot nicht nur Schatten, sondern auch Regenschutz. Doch der Himmel blieb blau und die Sonne lachte auf die Festgemeinschaft. Alle freuten sich natürlich auch über die prächtige Kuchenauswahl. Einhelliges Urteil einiger Genießer: „Die Frauen aus dem Ort können echt super backen.“

Was als „kleines Oldtimertreffen“ angekündigt war, das entpuppte sich dann als stattliche Schau von Traktoren aller möglichen Baujahre und wunderschönen Autos, die aussahen wie neu, aber schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, besser gesagt der Motorhaube, hatten. 47 Jahre hatte ein Toyota Coupé schon den gleichen Besitzer und der Lack glänzte noch wie am ersten Tag. Gut wie am ersten Tag war auch die Musikkapelle Otterswang, die sich schnell in die Herzen der Festgäste spielte und für fetzige Blasmusik sorgte.

Rund 40 Festgäste nahmen dann am Hammellauf teil. Und so mancher Nachwuchs ließ sich von Papa tragen. Die Regeln waren ganz einfach: Man läuft immer im Kreis, bis ein Wecker klingelt. Und wer just in diesem Augenblick über einem Brett im Ring steht, der hat gewonnen. Als dritten Preis gab es eine Kiste Bier oder Limo, als zweiten Preis den Maibaum und zur Krönung dann einen echten Hammel. Die Mischung aus Schwarzkopf- und Texelschaf wartete geduldig in einem Viehanhänger auf seinen neuen Besitzer. Und der heißt Jan Munz. Da durfte die erste Liebkosung natürlich nicht fehlen. Vielleicht bekommt der Hammel ja auch noch einen Namen. Bislang trägt er nur eine Registriermarke.