Seit März gilt sie in ganz Deutschland: die Masernimpfpflicht für Schul- und Kindergartenkinder. Wie ist die Lage in Pfullendorf und Herdwangen-Schönach in den ersten Wochen des neuen Schul- und Kindergartenjahres? Sind alle Kinder geimpft?

Haben die Eltern Verständnis dafür, dass die Impfpässe vorgelegt werden müssen oder verweigern einige diese neue Pflicht? Müssen nicht geimpfte Kinder zuhause bleiben?

Das sagt das Gesundheitsamt Ist in einer Schule oder Kindertagesstätte oder Schule ein Kind nicht geimpft, ist die Einrichtung verpflichtet, den Fall dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Der SÜDKURIER hat beim Landratsamt Sigmaringen nachgefragt, was in einem solchen Fall passiert. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, gibt über Vorgehen und Sanktionen Auskunft.

Was ist das Ziel des Masernschutzgesetzes? Vor allem Schul- und Kindergartenkinder sollen wirksam vor Masern geschützt werden. Das ist Ziel des Masernschutzgesetzes, das am 1. März 2020 in Kraft getreten ist.

Wie ist das Vorgehen?

Alle Kinder und Jugendlichen, die im Schuljahr 2020/21 neu in eine Kindertageseinrichtung oder Schule aufgenommen werden, müssen einen ausreichenden Masernimpfschutz oder eine, zum Beispiel durch eine bereits durch die erste Masernschutzimpfung erworbene, ausreichende Immunität gegen Masern nachweisen. Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder der Schule kontrolliert dazu Impfpässe oder andere Nachweise, die die Eltern bei Aufnahme vorlegen. Wenn die Nachweispflicht nicht erfüllt wird, benachrichtigt die Schule, beziehungsweise die Kindertageseinrichtung, das Gesundheitsamt. Ab dem Schuljahr 2021/22 müssen nicht nur die Neuaufnahmen, sondern alle, die einen Kindergarten oder eine Schule besuchen, den Masernimpfschutz oder eine Masernimmunität nachweisen.

Welche Sanktionen sind möglich?

Wenn der erforderliche Nachweis nicht vorgelegt wird, kann das Gesundheitsamt die nachweispflichtige Person zu einer Beratung einladen. Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt jeweils im Einzelfall entscheiden, ob nach Ablauf einer angemessenen Frist Tätigkeits- oder Betretungsverbote ausgesprochen werden (außer bei schul- oder unterbringungspflichtigen Personen sowie im Falle eines Lieferengpasses der Impfstoffe) oder ob Geldbußen und gegebenenfalls Zwangsgelder ausgesprochen werden. Möglich sind Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro.

Wurden dem Gesundheitsamt aktuell bereits solche Fälle gemeldet?

Derzeit wurden von den Rektoren der Grundschulen – in Einzelfällen auch von weiterführenden Schulen und von Erzieherinnen – einige nicht geimpfte Kinder gemeldet. Die Eltern werden kontaktiert und zunächst durch das Gesundheitsamt individuell beraten. Bei manchen Eltern fanden entsprechende Gespräche schon zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung statt.

Gibt es einen Bericht für das vergangene Jahr, aus dem hervorgeht, wie hoch der Anteil der Kinder ist, die tatsächlich die Masernimpfung erhalten hatten?

Ja, es gibt einen Gesundheitsbericht, nämlich das aktuelle ‚Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Landkreis Sigmaringen‚. Es ist im Gesundheitsatlas Baden-Württemberg veröffentlicht. Folgende Berichtsdaten sind dargestellt: 2019 waren 87,9 Prozent der Kinder im Landkreis vollständig gegen Masern geimpft. Im Land Baden-Württemberg waren es sogar 89,9 Prozent. Erst wenn eine Impfquote von 95 Prozent erreicht ist, kann das Masernvirus nicht mehr zirkulieren. Fragen: Stefanie Lorenz

Der SÜDKURIER hat sich bei einigen Schulen und Kindergärten umgehört, wie dort mit dem neuen Gesetz umgegangen wird und was die Reaktionen sind.

?Staufer-Gymnasium Pfullendorf: „Wir hatten am Staufer-Gymnasium keine Probleme mit der Nachweispflicht für die Masernschutzimpfung. Wir haben die Eltern bei der Anmeldung und beim Kennenlernnachmittag informiert und hatten bis zum ersten Schultag von allen Schülern der Klassenstufe 5 den entsprechenden Nachweis. Wir haben den Impfnachweis auch beim Lehrerkollegium bereits erhoben. Jetzt müssen wir das im laufenden Schuljahr bei allen anderen Schülern machen. Mit Schwierigkeiten rechne ich nicht. Sollten diese doch auftreten, so sind wir gehalten, Fälle von Impfverweigerern dem Gesundheitsamt zu melden, wir verwehren ihnen nicht den Zugang zur Schule.“ Anette Ebinger, Rektorin

?Grundschule am Härle: „Wir an der Grundschule am Härle mit der Außenstelle Löwen haben die Umfrage bezüglich des Impfstatus unserer Schülern für die jetzige Klasse 1 bei der Schulanmeldung im März 2020 durchgeführt, für die anderen Klassen startete die Abfrage im Mai 2020. Alle Eltern wurden erreicht. Die Abfrage läuft allerdings noch, da die Impfnachweise der Klassen 2 bis 4 erst bis Ende Juli 2021 vorliegen müssen. Es gab weder Reaktionen der Eltern auf das eingeführte Masernschutzgesetz, noch gab es bisher Eltern, welche den Nachweis verweigert haben. Sollte uns der Masernschutznachweis eines Kindes der Klassen 2 bis 4 bis Ende 2021 noch nicht vorliegen, so müssen wir dies dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dieses wird dann die weiteren Schritte in die Wege leiten.“ Jenny Schmid, Rektorin

?Realschule am Eichberg: „Unsere Schüler der fünften Klassen legten bereits bei der Schüleraufnahme im März den entsprechenden Nachweis zur Masernimpfung vor. Fehlende Nachweise wurden bis zum Schuljahresstart vorgelegt. Neu aufgenommene Schüler der Klassen 6 bis 10 haben den Nachweis jeweils bei der Aufnahme erbracht. Alle bisherigen Schüler unsere Schule müssen den Nachweis bis zum Ende des Schuljahres erbringen. Bisher hatten wir keine Schwierigkeiten, die Eltern zu erreichen und die Impfbescheinigungen zu bekommen. Bei uns kamen keine negativen Reaktionen an. Bislang haben keine Eltern den Nachweis verweigert.“ Holger Voggel, Konrektor

?Städtische Kindergärten „Familienzentrum Sonnenschein“, „Am Oberen Tor“ und „Familienzentrum am Neidling“: Alle Eltern/Familien, die bereits eine Einrichtung der Stadt Pfullendorf besuchen, wurden über einen Infobrief am Anfang des Jahres 2020 über die Masernimpfpflicht informiert. Für Kinder, die bereits eine Einrichtung besuchen, muss der Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt werden. Ansonsten sieht es das Gesetz vor, dass der Impfstatus gegen Masern bei Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen überprüft und vor Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung nachgewiesen werden muss. Alle Eltern konnten erreicht werden und die Impfpässe vorlegen. Familien wurden im Vorfeld, beziehungsweise mit ihren Fragen und Anliegen sehr gut durch die Einrichtungen und die betreuenden Kinderärzte informiert und aufgefangen. Ablehnende Haltungen bei den Eltern gab es in Teilen, im Großen und Ganzen gab es aber Verständnis und Zustimmung. Niemand hat bisher den Nachweis verweigert. Sollte jemand keinen Nachweis erbringen, wird das zuständige Gesundheitsamt und der Träger informiert. Ein vollständiger Impfschutz gegen Masern schützt nicht nur die Kinder, sondern auch die Personen im Umfeld, die nicht geimpft werden können, wie Säuglinge, aber auch immungeschwächte Personen. Simon Klaiber, Hauptamtsleiter der Stadt Pfullendorf

?Evangelisches Kindertagheim: „Bei uns haben alle Eltern die Impfpässe zur Anmeldung vorgelegt. In der Krippe muss dann noch immer die zweite Impfung abgefragt werden, da diese dann erst im Alter von zwei Jahren kommt und unsere Kinder mit 12 Monaten in die Krippe kommen. Die Erzieherinnen haben auch alle die Impfung. Wir ‚alten‘ Erzieher brauchen die Impfung nicht – laut Gesetz. Heike Heilig, Kindertagheimleiterin

Grundschule Herdwangen: Bereits im Dezember 2019 wurden die Eltern schriftlich von uns auf das neue Masernschutzgesetz hingewiesen. Sie wurden gebeten, den Impfstatus gegen Masern bei Ihren Kindern zu überprüfen. Die Eltern wurden darüber aufgeklärt, dass Schüler, die am 1. März die Schule bereits besuchen, den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorzulegen haben. Das heißt, die Dokumentation über den Nachweise ist bei uns noch nicht abgeschlossen. Die meisten Rückmeldungen der Eltern (Impfnachweise) kamen zeitnah. Es gab keine kritischen Rückmeldungen. Alle Eltern der neuen Erstklässler mussten mit der Schulanmeldung die Belege vorlegen. Es gab keine Verweigerer. Nadja Malinowski, Rektorin