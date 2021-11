von Karlheinz Fahlbusch

Das Wetter war nicht sehr freundlich und das Thema auch nicht dazu angetan, in Glücksgefühle auszubrechen. Am Infostand gegenüber der Central-Apotheke stehen Bettina Häberle, Leiterin der Beratungsstelle für häusliche Gewalt beim Caritasverband Sigmaringen und Studentin Lisa Neuburger, die derzeit ein Praktikum absolviert. Wie auch in Sigmaringen und Bad Saulgau geht es um ein Thema, das gar nicht so selten für viel Leid in Partnerschaften sorgt. Seit mehreren Jahren ist der 25. November der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“. Für Bettina Häberle ein Termin, an dem man mit besonderen Aktionen auf die Problematik aufmerksam machen muss. Und immer zusammen mit der Polizei, der Opferhilfsorganisation Weisser Ring, dem Landratsamt und dieses Jahr erstmals mit dem Frauenhaus in Sigmaringen.

Papiertaschentücher machen aufmerksam

„Obwohl hier eigentlich nicht so viel Publikumsverkehr ist, sind die Passanten sehr interessiert“, freuen sich die beiden Damen vom Caritasverband. Schon nach knapp einer Stunde muss Nachschub geholt werden. Dann dann sind bereits 100 der Papiertaschentuchpäckchen an den Mann oder die Frau gebracht. „Gewalt gegen Frauen – wir haben die Nase voll“, steht darauf und auch die Kontaktadressen der Organisationen, die sich für dieses Anliegen einsetzen. „Sobald die Leute merken, dass wir ihnen nichts verkaufen wollen, lassen sie sich gerne ansprechen“, lautet die Erfahrung. So auch Hermann Blaschka. Der 82-Jährige ist mittlerweile 57 Jahre verheiratet und hat selbstverständlich noch nie die Hand gegen seine Frau erhoben. „Wenn ein Mann seine Frau schlägt, dann ist das ein Armutszeugnis“, sagt er.

Gewalt ist auch in Pfullendorf ein Thema

Häberle und Neubauer bekommen auch mal einen Kaffee spendiert. „Sie tun etwas für die Gesellschaft, da ist das nur eine ganz kleine Gegenleistung“, sagt ein Passant. Man hat den Eindruck, dass hier „Klasse statt Masse“ gilt. Die Menschen kommen an diesem Samstag miteinander in den Dialog. Die Betroffenheit der Passanten ist spürbar, wenn deutlich wird, dass auch Pfullendorf keine Insel der Seligen ist. Aber es gibt Hilfsangebote.