Pfullendorf

Große Vorfreude bei den evangelischen Christen in Pfullendorf auf den neuen Pfarrer

Sebastian Degen kommt am 1. April nach Pfullendorf. Er tritt seine Stelle als Pfarrer im Probedienst an. Derzeit beendet er sein Vikariat in Mannheim.