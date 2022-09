Neben den Ausstellungen dürfte aufgrund der derzeitigen Energiekostenexplosion der Vortrag „Dezentrale Energieversorgung im Eigenheim“ der Enerix Alb-Bodensee jeweils um 14 und 16.30 Uhr besonders interessieren. Auf dem Herbert-Barth-Platz in der Ortsmitte findet ein attraktives Rahmenprogramm statt. Von 11 – 13 Uhr gibt der Musikverein Ostrach Frühschoppenkonzert, um 11 Uhr geht es dort auf Schatzsuche. Um 13.30 Uhr richten die Politiker Thomas Bareiß, Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger ein Grußwort an die Gäste. Daran schließt sich um 14 Uhr ein Überraschungsauftritt und um 15 Uhr ein Liedauftritt des Reinhold Frank Schulzentrums Ostrachtal an. Um 15.15 Uhr öffnet sich der Vorhang für eine Theatervorführung und um 16 Uhr zeigen die Line Dancer ihre mitreißenden Choreographien.

Die Insel D „Schmid & Jung“ befindet sich am anderen Ortsende. Hier zeigen Stangen Schmid, Schmid’s Auszeit und EBG Jung GmbH was sie „drauf haben“. Keine Angst, die Besucher der Gewerbeschau müssen nicht die Wanderstiefel schnüren, sondern können bequem im 20-Minuten-Takt im Oldtimer-Schuttlebus von „Insel zu Insel“ reisen. Auch hier gibt es Getränke, Crêpes und eine XXL-Hüpfburg.

Ostrach – „It’s Gewerbeschautime!“ heißt es am Sonntag, 25 September, in der oberschwäbischen Gemeinde Ostrach. Die Gewerbetreibenden vor Ort überzeugen durch ihre Fachkompetenz, Innovationen und ihr Know-How. Sie tragen zur hohen Lebensqualität in der Gemeinde bei, ebenso wie die Vereine mit ihren Aktivitäten. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) 1898 Ostrach, der bereits seit April 1898 gegründet wurde, stellt im Rahmen der Gewerbeschau „Ostrach erleben“ von 11 bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein attraktives Ausstellungs- und Attraktionsprogramm zusammen und lässt die Besucher den Facettenreichtum von Ostrach erleben.

Der Begriff „Insel-Hopping“ bekommt am Sonntag in Ostrach nochmal eine ganz neue Bedeutung. Auf sogenannten „Veranstaltungsinseln“ haben sich mehrere Gewerbetreibende zusammengeschlossen. Die Gewerbebetriebe, denen eine größere Fläche zur Verfügung steht, bieten kleineren Betrieben einen Platz auf der Insel an. So funktioniert eine gute Gemeinschaft!

Insel A

Auf der Insel A beim Autohaus Bauknecht stellt das Autohaus selbst aus, sowie das Lohnunternehmen Bronner, Raumausstattung Riegger, der Maschinenring Alb Oberschwaben e.V., Pfrunger Burgweiler Ried Rind und die Gesamtfeuerwehr Ostrach. An Aktionen sind hier Kaffee und Kuchen, Essen und Trinken geboten, eine Hüpfburg, Torwandschießen mit attraktiven Preisen, Kinderschminken von 14-17 Uhr und ab 13 Uhr eine Fahrzeugvorstellung der Feuerwehr mit anschließender Schauübung, sowie eine Maschinenausstellung.

Insel B

Auf dem Herbert-Barth-Platz hinter dem Rathaus präsentieren sich das Reinhold Frank Schulzentrum Ostrachtal, die Bauzemeck Zunft Ostrach, Moormobil, Mit Herz und Hand Nachbarschaftshilfe, die Gemeinde Ostrach sowie Elektrotechnik Klaus Strobel, Metzgerei Eberle, die Volksbank Ostrach und Falc Immobilien, Karl Brugger Hoch- und Tiefbau und weitere ortsansässige Unternehmen. Auch hier gibt es eine Bewirtung, heiße Waffeln, Gewinnspiele und Verköstigungen. Bereits ab 11 Uhr startet dort eine Schatzsuche. Um 15.15 Uhr führt der Waldkindi ein Theater vor, ab 16 Uhr locken ein Bastelangebot, Schminken und eine Süßigkeitenschleuder.