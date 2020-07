von Karlheinz Fahlbusch

Wenn man jemanden fragt, wo denn die Salzgasse sei, wird man wohl nicht sofort eine Antwort bekommen. Wohl kaum jemandem fällt die schmale Verbindung zwischen Alter Postgasse und Garnmarktgasse sofort ein. An der Stelle, wo die Garnmarktgasse mit der aufsteigenden Salzgasse eine kleine dreieckige Straße bildet, kauften die Pfullendorfer Frauen in alten Zeiten das ein, was sie für ihre Näharbeiten und das Stricken brauchten. Das kleine Plätzchen heißt in alten Stadtplänen deshalb auch noch „Frauenmarkt“.

Salz war früher ein begehrtes Gut

Die Salzgasse erhielt ihren Namen wohl nach dem Haus mit der Nummer 5. Dort wurde nämlich das Salz für die Stadt gelagert. In früheren Jahrhunderten war Salz ein begehrtes Gut und diente auch zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Es kam vermutlich aus der Salzkocherei des Klosters Salem in Hallein bei Salzburg.

Das ehemalige Salzkontor war ganz wichtig für die Stadt. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Das heutige Haus Nummer 5 wurde wohl erst im Jahr 1700 mit einem links danebenstehenden Haus zu einem einzigen Gebäude verbunden. Das damals übliche Brandgässchen wurde einfach in einen Hausgang verwandelt. Und in dem geht eine relativ steile Treppe heutzutage in die oberen Geschosse. Dort kann man die Geschichte förmlich einatmen. Ein idealer Ort für ein paar Menschen, die sich am 9. Juni zu einer ganz besonderen Runde trafen. Und es musste unbedingt der 9. Juni sein: der Tag der Sommersonnenwende.

Wenn Peter Klink (rechts) zu einer einem kleinen Plausch über die Stadtgeschichte einlädt, dann verspricht das eine interessante Runde. So wie kürzlich hier mit Hans-Peter und Gabriele Bernhardt, Inga Heckler, Walter Rusch, Norbert Wylezol, Anneliese Pallmann und Sigrid Nipp (von links). Und das auch noch im historischen Salzkontor. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Da wird mancher Leser nun aufhorchen und sich daran erinnern, dass die Sommersonnenwende keineswegs am 9. Juni im Kalender steht, sondern erst am 21. Juni. Doch vor der Gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 war das noch nicht so. Und wenn man den alten Kalender als Grundlage nimmt, dann ist auch klar, warum immer am 9. Juni abends nach 20 Uhr die Strahlen der untergehenden Sonne genau durch die Salzgasse fallen.

Pfullendorf 800 Jahre Pfullendorf: In der Stadt gab es früher zahlreiche Kapellen Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Jahr konnte man den nahezu mystischen Augenblick, der auch etwas mit dem Plan zu tun haben dürfte, nach dem das alte Pfullendorf entstanden ist, wegen Regen nicht miterleben. Doch der kleine Kreis, der sich auf Einladung von Peter Klink im ehemaligen Salzkontor traf, tauschte Gedanken und Wissen aus und kam vor allem zu der Erkenntnis, dass es in der Geschichte der Stadt Pfullendorf noch viele Rätsel zu lösen gibt, und so manche Geheimnis darauf wartet, endlich gelüftet zu werden. Und eins davon ist der Plan, nach dem die Stadt gebaut wurde.

Sonnenachsen für Planung wichtig

Hobby-Historiker Peter Klink hat dazu eine eigene Theorie entwickelt. Und diese ist nicht nur auf Pfullendorf anwendbar, sondern auch auf andere Städte. Es gibt Forscher, die überzeugt sind, dass es dabei um ein nicht mit dem bloßen Auge zu erfassendes, sondern eher verborgen-immanentes Planungsprinzip gegangen sein muss. Man könnte es auch als geheimen Masterplan bezeichnen. Peter Klink hat nachgewiesen, dass Sonnenachsen bei der Stadtplanung eine sehr wichtige Rolle spielten.

Diese Fliegeraufnahme aus alter Zeit zeigt sehr schön den alten Stadtkern. Doch wie wurde der Stadtplan im Mittelalter entwickelt? | Bild: Archiv

Durch deren Winkel und die Streckenverhältnisse, die man auch „goldener Schnitt“ nennt, kam er versteckten Formen auf die Spur. Und diese kann man mit einem geübten Plan auch auf den Stadtplan erkennen: Kreise, eine Fischblase und Pentagramme (fünfeckige Sterne) zeichnen sich deutlich ab. Nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber durchaus vorhanden.

Modell aus Metall aufgestellt

Vor dem „Alten Haus“ hat Klink ein frei zugängliches Modell aus Metall aufgestellt. Für den Mann mit der Liebe zur Historie kein Problem. Schließlich ist er von Beruf Kunstschmied. Und er ist auch jemand, der von seiner Theorie überzeugt ist. Da ist er übrigens nicht alleine.

Immer am 6. Juni fallen die Sonnenstrahlen nahezu magisch in die Salzgasse. Wurde nach ihnen die Stadt geplant? Welche Bedeutung hatten sie für die Menschen? | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Dass Hobby-Forscher nicht unbedingt Unrecht haben und sich Profis dann doch mal eine andere Meinung bilden, kommt durchaus vor. Ein Beispiel ganz in der Nähe ist die Heuneburg bei Hundersingen. Die Hobbyarchäologin Alinde Krumm aus Tettnang hatte schon vor Jahrzehnten die These vertreten, dass mit der beim griechischen Geschichtsschreiber genannten Stadt Pyrene im Keltenland am Ursprung der Donau die Heuneburg gemeint sei.

Hobbyforscher werden oft belächelt

Sie wurde von Experten stets belächelt. Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse, dass Krumm vielleicht doch nicht falsch lag. Die Landesverwaltung Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bewirbt die Heuneburg als „Stadt Pyrene – Bedeutendste Keltische Akropolis Europas“.