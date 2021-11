Erneut kritisierten Kreisräte aus Bad Saulgau die Kommunikation und das Handeln der Geschäftsführung der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH. Am Standort Bad Saulgau haben derweil mehrere Ärzte gekündigt und auch Pflegekräfte verlassen das Haus.

In der jüngsten Sitzung des Kreistages nutzte Thomas Zimmerer (CDU), Kreisrat aus Bad Saulgau die Gelegenheit, um auf die dramatische Entwicklung am dortigen Krankenhausstandort hinzuweisen. Er erinnerte das Plenum und Landrätin Stefanie Bürkle an