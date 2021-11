Der Bau der Feuerwache in Schwäblishausen als zentraler Stützpunkt für die Feuerwehren Mottschieß, Zell/Schwäblishausen und Otterswang verteuert sich um satte 57 Prozent und einstimmig vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an die Firma Manfred Löffler, die als Generalunternehmen das Gebäude für 2,23 Millionen Euro schlüsselfertig errichtet. Bei der Entscheidung im Februar, für die drei Abteilungswehren entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan eine Zentrale zu bauen, hatte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter die Gesamtkosten mit 1,4 Millionen Euro angegeben und als Standort hatte man sich auf ein Wiesengrundstück am Ortseingang von Schwäblishausen geeinigt.

Nur zwei wertbare Angebote von Firmen wurden abgegeben

Nach dem damaligen Grundsatzbeschluss gab es eine Ausschreibung, zehn Interessenten und zwei wertbare Angebote, wobei die Firma Löffler das kostengünstige Angebot abgab. „Wir sind vom Ergebnis erschrocken“, gestand Bürgermeister Thomas Kugler und Stadtbaumeister Peter oblag es zu erklären, warum das Projekt den vormaligen Kostenrahmen so extrem sprengte. Die Außenanlagen würden vollumfänglicher, berichtete er von zusätzlichen Parkplätzen hinter dem Haus, die in der Ursprungsplanung nicht enthalten waren.

Zisterne muss gebaut werden, was 100 000 Euro kostet

Des weiteren müsse man auf dem Gelände eine Zisterne bauen, um die Löschwasserversorgung zu sichern, was rund 100 000 Euro kostet. Mehrkosten von 80 000 Euro kalkuliert Peter für die Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäudedach, die gleichfalls in der Ursprungsplanung fehlte. Wobei diese Ausgabe durch die geringeren Stromkosten sich nach acht Jahren amortisiert hat. Angesichts der energieeffizienten Bauweise erwartet Peter zudem einen Zuschuss von der Kfw-Bank. Ansonsten hoffen die Verantwortlichen, dass die schon gestellten Förderanträge von rund 345 000 Euro auch bewilligt werden.

Verständnis für einen Sicherheitspuffer der Firma

Kostentreibend wirken sich nach seinen Angaben die steigenden Material- und Rohstoffkosten aus, wobei der gesamte Baumarkt aktuell sehr hochpreisig sei. Zudem habe der Generalunternehmer einen Sicherheitspuffer eingepreist, den Peter auf etwa 15 Prozent schätzt, und wofür er angesichts eines gewissen Risikos auch Verständnis habe. „Die Kosten sind absolut korrekt kalkuliert“, ergänzte der Stadtbaumeister und machte dies an der Tatsache fest, dass der zweitgünstigste Bieter annähernd denselben Preis angegeben hat. Eindringlich warb er bei den Gemeinderäten um Zustimmung für das Projekt, in das man schon sehr viel Arbeit gesteckt und eine gute Planung auf den Weg gebracht habe.

Kämmerer Traub beruhigt Gemeinderäte angesichts der Kostensteigerung

„Das ist eine bittere Pille“, konstatierte Bürgermeister Kugler und bezifferte die in der Ursprungsplanung nicht kalkulierten Kosten auf rund 250 000 Euro. Die Fertigstellung der „Feuerwache“ ist für Dezember 2022 geplant. „Das ist finanzierbar“, beantwortete er die Frage von FW-Chef Thomas Jacob und Michael Zoller (UL) attestierte: „Wir haben keine andere Wahl.“ Kämmerer Michael Traub beruhigte das Gremium mit der Feststellung, dass das Vorhaben erst im nächsten Jahr sich kassenwirksam auswirke und im Vorgriff auf seinen Bericht zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 mit der Aussage, dass man zusätzlichen Cash generiert habe. So stand einem einstimmigen Votum für die Auftragsvergabe der Feuerwache nichts mehr im Weg und Stadtbaumeister Peter bekannte: „Mir fällt ein Stein vom Herzen.“