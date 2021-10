von Sabine Hug

Zur ersten Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Illmensee seit Beginn der Corona-Pandemie begrüßte Vorsitzender Bernhard Stadler die Mitglieder in der Drei-Seen-Halle. Auch der Vorsitzende des Ortsverbands Pfullendorf Andreas Kees sowie dessen Stellvertreter Josef Reiss zeigten sich interessiert an den Aktivitäten ihres ehemaligen „Kindes“, denn das DRK Illmensee war „mal ein Kind Pfullendorfs“, sagte Stadler. „Und Kinder lässt man nicht einfach laufen“, auch wenn das Kind jetzt „volljährig“ ist, wie Kees schmunzelnd hinzufügte.

Helfer vor im ländlichen Raum besonders wichtig

Dass eine konstruktive Zusammenarbeit der Ortsverbände, auch über Kreisgrenzen hinweg, ein wichtiger Baustein für den Dienst am Nächsten ist, kam mehrfach zur Sprache. „Die Hilfe für den Nächsten darf nicht an der Kreisgrenze aufhören“, betonte Stadler. Wie wichtig das Miteinander in der Region sei, unterstrich auch der Kreisbereitschaftsarzt des DRK Kreisverbands Bodenseekreis, Jochen Reiter. Genauso wichtig sei es, dass die HVO-Einsatzkräfte (Helfer vor Ort) wirklich direkt vor Ort wohnen und immer schnell zur Stelle seien, wenn Hilfe gebraucht werde. Besonders im ländlichen Bereich werden HVO-Fahrzeuge und Einsatzkräfte immer wichtiger, unterstrich Kees mit Blick auf bisweilen lange Anfahrtszeiten des Rettungsdienstes. So ist es mehr als gut und richtig, dass das DRK Illmensee in diesem Jahr ihr neues HVO-Fahrzeug eingeweiht und in Betrieb genommen hat. 14 ehrenamtliche HVO-Einsatzkräfte sind rund um die Uhr in Rufbereitschaft, um im Notfall schnell Hilfe leisten zu können.

Illmensee Segnung des neues Einsatzfahrzeugs der Helfer vor Ort in Illmensee Das könnte Sie auch interessieren

„Ohne das DRK hätte das kommunalen Testzentrum nicht funktioniert.“ Michael Reichle, Bürgermeister

Dass diese Hilfe tatsächlich immer wichtiger wird, unterstreichen auch die Einsatzzahlen des DRK, wie Alfred Leberer, Leiter der HVO, berichtete: Außer im Jahr 2020, in dem die Helfer Corona-bedingt zeitweise nicht ausrücken durften, seien die Zahlen kontinuierlich gestiegen. So sind die HVO im Jahr 2019 zu 149 Einsätzen ausgerückt, viele auch Landkreisübergreifend. Unentbehrliche Hilfe geleistet haben die Mitglieder des DRK Illmensee auch beim kommunalen Testzentrum Illmensee, in dem sich die Bürger bis Juli kostenlos auf das Covid-19-Virus testen lassen konnten. „Ohne das DRK hätte das nicht funktioniert“, betonte Bürgermeister Michael Reichle. 495 Stunden waren die Helfenden des DRK für die Testaktion im Einsatz.

„Urgesteine“ geben Führung an Jüngere ab

Wie viele ehrenamtliche Stunden die „Urgesteine“ des DRK Illmensee bis heute geleistet haben, lässt sich wohl kaum erfassen. Sicher ist lediglich, dass sie große Dienste für das DRK und die Allgemeinheit geleistet haben und nun ihre Aufgaben in jüngere Hände geben: Sowohl der Vorsitzende Bernhard Stadler als auch sein Stellvertreter Karl Heggelbacher hatten seit Gründung des Ortsverbands stets Verantwortung übernommen. In deren große Fußstapfen treten nun als Vorsitzender Michael Reichle und als Stellvertreter Dirk Loitz. Auch „Mr. SEG (Schnell-Einsatz-Gruppe) und Mr. HVO“ Alfred Leberer gibt den Stab an einen Jüngeren weiter. Leberer war bereits im DRK Pfullendorf, welchem Illmensee angehörte, als Zugführer aktiv und zwar 1988 bis 1995 – bis zur Gründung des Ortsverbands Illmensee. Er hat nicht nur die Gründung des Ortsverbands maßgeblich vorangetrieben, er war zudem hier von Beginn an Bereitschaftsleiter und Leiter der HVO. Seine Aufgabe als Leiter der HVO übernimmt Stefan Berenbold, zudem das Amt seines Vaters Hubert Berenbold als Bereitschaftsleiter. Hubert Berenbold sei ein „Vorbild an Engagement“, lobte Stadler. Seit 1995 ist er in der Bereitschaft aktiv. Und auch Rolf Jäger gab sein Amt weiter. Seit 2005 ist er stellvertretender Bereitschaftsleiter. Jäger wurde zudem für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Sein Amt übernimmt Adrian Oppold. Er und Stefan Berenbold wurden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Neue stellvertretende Bereitschaftsleiterin wird Melanie Weiß. Die Bereitschaftsleiterin Doris Michel bleibt in ihrem Amt. Dass die kameradschaftliche Verbundenheit und das Engagement auch nach dem Generationswechsel weiter Bestand haben wird, ist deutlich zu spüren. Ein Miteinander, das ein gemeinsames Ziel hat: Die Hilfe für den Nächsten.