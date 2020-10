von Robert Reschke

Am 12. September 1930 erblickte Emilie Tänzer in Münnichwies in der heutigen Slowakei das Licht der Welt. Während der Kriegsjahre zog sie mehrfach um. „Eigentlich waren wir immer unterwegs, aber das mit den Schulen hat trotzdem immer gut funktioniert“, erinnerte sich die 90-Jährige. 1945 wurde sie nach Wismar ausgesiedelt, wo sie auch ihren späteren Ehemann Max kennenlernte.

Von Wismar über Schussenried nach Aach-Linz

Dort hatte sie in einer Werft technisches Zeichnen erlernt. Ihren Mann, der in derselben Werft arbeitete, heirate sie 1956 in Wismar. Zusammen zogen sie 1958 nach Schussenried und drei Jahre später nach Aach-Linz. Emilie Tänzer fand bei der Firma Kipptorbau Pfullendorf eine Anstellung. „Dort habe ich dann statt Schiffen eben Tore gezeichnet.“

Gemeinsam zogen die Eheleute ihren Sohn Manfred sowie den Neffen Reinhold auf. Drei Enkelkinder kamen inzwischen hinzu. Ein gemeinsames Hobby schweißt das Ehepaar zusammen: Er drechselt aus Holz Gebrauchsgegenstände, sie bemalt diese anschließend.

Kriegswirren rissen Familie von Max Tänzer auseinander

Am 29. September 1930 wurde Max Tänzer in Gaidel, bei Deutsch-Proben in der heutigen Slowakei, geboren. Während der Kriegswirren wurde seine Familie auseinandergerissen. Auf sich alleine gestellt, verdiente er als Bäckerlehrling seinen Unterhalt. 1947 wurde er aus seiner Heimat vertrieben. In Wismar absolvierte er eine Lehre als Mechaniker und arbeitete im Schiffsbau. Seine Familie fand er dank der Suchdienste wieder.

Bienenzucht und Drechseln als Hobbys

In Biberach arbeitete er drei Jahre bei Liebherr, bis ihn sein Weg 1961 nach Aach-Linz führte. Hier war er 33 Jahre bei der Firma Kipptorbau beschäftigt. Zusammen mit seiner Frau baute er in der Sonnenhalde ein Haus. Der Garten ist ihm sehr wichtig. Außerdem widmet er sich der Bienenzucht.

Sechs Völker liefern ihm den Rohstoff für den selbst gemachten Honig. In seiner kleinen Werkstatt verbringt Max Tänzer auch so manche Stunde beim Drechseln. Und so zieren Kerzen aus Bienenwachs die selbst gedrechselten Kerzenständer im Haus des Paars.