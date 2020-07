von Stefanie Lorenz

Der erste Doppik-Haushaltsplan der Stadt Pfullendorf sollte einen 38-Millionen-Etat umfassen. Doch zur Verabschiedung des Zahlenwerks im März kam es nicht, denn die Corona-Krise ließ dies nicht zu. „Das sich alle zwei Jahre wiederholende Wunschkonzert von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft wurde jäh abgelöst durch ein Streichorchester unter der Leitung von Thomas Kugler und Michael Traub – mal pragmatisch, mal virtuos“, so das eindringliche Bild von Thomas Jacob von den Freien Wählern am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung.

Das Streichen bezog sich allerdings nur auf das aktuelle Jahr, denn viele der geplanten Investitionen im einstimmig verabschiedeten Haushaltsplan fallen nicht weg, sondern sind nur verschoben.

Stadt kommt mit einem“blauen Auge“ davon

Das „blaue Auge“, mit dem man davon gekommen ist, wurde mehrfach erwähnt. Dass die Stadt einigermaßen glimpflich davonkommt, liegt zum einen an den Erträgen, die Kämmerer Michael Traub aufgrund der aktuellen Steuerschätzung jetzt mit 34,7 Millionen Euro eingeplant hat. Das sind zwar 3,4 Millionen Euro weniger als im ursprünglichen Ansatz zum Anfang des Jahres, aber immerhin noch deutlich mehr als in den vergangenen Monaten befürchtet. Wie der Kämmerer ausführte, schlägt vor allem die Gewerbesteuer zu Buche. „Wir hatten hier den Glücksfall, dass wir aus Vorjahren, etwa 2016 und 2017, extrem hohe Nachzahlungen erhalten haben“, schilderte Traub.

Elf Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen erwartet

Insgesamt rechnet der Kämmerer für das Jahr 2020 mit Gewerbesteuereinnahmen von 11 Millionen Euro. Deutliche Einbußen hat die Stadt im laufenden Jahr Corona-bedingt bei der Einkommensteuer. Sie wird mit rund 6,17 Millionen Euro um rund eine Dreiviertelmillion Euro geringer ausfallen als bisher geplant. Auch die Vergnügungssteuer fließt laut Planansatz spärlicher: Sie soll rund 300 000 Euro betragen und ist damit um 150 000 Euro niedriger als eingeplant.

Maßnahmen von Land und Bund helfen

Maßnahmen und Hilfspakete von Land und Bund haben auch für Pfullendorf positive Folgen. So werden zum Beispiel die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale nicht auf Grundlage der aktuellen Steuerprognosen, sondern auf Basis des Haushaltsansatzes 2020 errechnet. Das bedeutet für die Stadt rund 3,7 Millionen Euro Einnahmen.

Ausgaben deutlich reduziert

Im Ausgabenbereich wurden Reduzierungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgenommen. So standen unter dem Strich im neuen Entwurf Einnahmen in Höhe von rund 34 660 000 Euro Aufwendungen in Höhe von rund 34 519 000 Euro gegenüber, so dass ein Überschuss von rund 141 000 Euro veranschlagt werden kann. Zwei Streichungen gab es im Investitionsprogramm: den Neubau von Sozialwohnungen und die restliche Gestaltung des Bahnareals.

Zuschuss für Musikverein Denkingen eingeplant

Freuen darf sich der Musikverein Denkingen, dessen Wunsch nach einem Zuschuss für neue Uniformen aufgenommen wurde. Außerdem verwirklicht die Stadt eine Containerwohnanlage für obdachlose Menschen. Für die Feuerwehr sind 2020 Beträge für drei Fahrzeuge und zwei Baumaßnahmen eingestellt worden; für die Sanierung des Feuerwehrhauses Pfullendorf sind Gelder im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Für den Neubau des evangelischen Kindertagheims wurden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils eine Million Euro; für 2023 insgesamt 800 000 Euro eingestellt.